Luxemburgo assegura voo de repatriamento de europeus retidos em Cabo Verde

Um voo especial, operado pela Luxair, saiu esta quinta-feira do Grão-Ducado para retirar do arquipélago 171 cidadãos europeus, entre os quais 52 luxemburgueses e residentes no Luxemburgo.

O Luxemburgo avançou, esta quarta-feira, com um voo especial de Cabo Verde para o Grão-Ducado para o repatriamento de 171 cidadãos europeus. Um dia depois de a Luxair ter anunciado a suspensão de todos os voos.

Segundo revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus , em comunicado, a decisão foi tomada na sequência da suspensão dos voos comerciais de e para o arquipélago, devido à crise de Covid-19, que levou a que muitos cidadãos e residentes no Luxemburgo, bem como muitos outros cidadãos europeus, ficassem retidos nas ilhas cabo-verdianas.



"É por isso que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus decidiu organizar um voo especial de repatriamento, operado pela Luxair, a 25 de março de 2020, da ilha do Sal para o Luxemburgo, e activar o Mecanismo Civil Europeu", refere o comunicado.

Mais de uma centena de pessoas (171) de diferentes nacionalidades foram repatriadas para a Europa nesse voo. Entre os passageiros contam-se 52 luxemburgueses e residentes no Luxemburgo, 52 alemães, 42 belgas, 5 holandeses, 9 suíços, 4 austríacos, 3 espanhóis, 3 franceses e 1 lituano.

O ministério assegura ainda que o transporte obedeceu às normas de segurança atuais e "à chegada ao aeroporto de Findel foram tomadas todas as medidas para assegurar um regresso sem problemas e sem problemas aos respectivos países de residência", conclui o comunicado.

Cabo Verde, que conta com quatro casos confirmados de covid-19, em duas ilhas, e um óbito - um turista inglês de 62 anos - encontra-se fechado a ligações internacionais, permitindo apenas voos de repatriamento, para conter a pandemia.

A situação afeta o setor do turismo, que em 2019 garantiu mais de 800 mil visitas ao arquipélago. O Governo já a preparar um Orçamento retificativo a aprovar até junho, esperando uma recessão económica em 2020.

