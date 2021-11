Para Jessica Lopes, ativista da plataforma feminista JIF, a segurança noturna na cidade não passa por agentes privados, mas sim por mais iluminação e visibilidade no espaço público. Há que derrubar a “política do medo incutido nas mulheres”.

Apelo feminista

Luxemburgo. “As mulheres não devem ter medo de andar à noite na rua”

O perigo da noite não é maior para as mulheres do que para os homens. Nem as mulheres ficam mais vulneráveis ao sair sozinhas - esse é um “medo incutido desde há muitas gerações e que se mantém”, afirma Jessica Lopes, membro da Plataforma feminista JIF (Journée Internationale des Femmes), que organizou mais uma marcha “Take Back The Night” na noite de Halloween, na cidade do Luxemburgo.



O objetivo da manifestação foi, mais uma vez, dizer às mulheres que a cidade “não é um lugar perigoso à noite e que temos de tomar as ruas, sem receio”, apelando a campanhas de sensibilização que terminem com a cultura de medo incutida às mulheres, que as levam a evitar sair à noite. Aliás, as estatísticas mostram que “os homens são alvos maiores de violência e assaltos do que as mulheres”, explica a ativista lusodescendente.

“A posição da JIF é que o discurso dos aumento de assaltos e mediatização desses casos, especialmente no centro da cidade do Luxemburgo, tem fins políticos, que são o de aumentar a segurança privada na capital. E nós somos contra o patrulhamento de agentes privados”, declara Jessica Lopes, salientando que insegurança nas ruas sempre houve e “não é maior do que há 10 anos”.

O policiamento por empresas privadas não é solução para esta plataforma feminista. “As mulheres também têm receio de caminhar à frente de um grupo de seguranças privados, numa rua deserta, à noite, como têm de outros homens, de poderem ser alvos de comentários menos agradáveis ou de algum tipo de violência”, vinca a ativista. E lembra também as “polémicas” sobre o patrulhamento de privados que têm sido noticiadas.

Para a ativista, a insegurança nas ruas é um “problema grave” que tem de ser resolvido, mas “há o empolamento dos casos”. Há dias, duas jovens foram assaltadas e agredidas por um grupo, composto também por mulheres, no Parque de Monterey. “É verdade e o caso é gravíssimo, mas sempre houve assaltos, e vai haver, o problema tem de ser solucionado é pela raiz”.

Mais iluminação e visibilidade

Para a JIF, a segurança noturna passa pela “adaptação da cidade, com mais iluminação, com a eliminação de cantos escuros, com maior visibilidade nos parques da cidade", onde se devem cortar as sebes mais altas. Desta forma, as pessoas sentem-se mais seguras e as agressões e roubos diminuem, entende Jessica Lopes.

As marchas “Take Back The Night” ou “Reclaim The Night” têm origem nos anos 60, na Bélgica e Inglaterra, com os mesmos objetivos dos atuais. Esta foi a segunda manifestação da noite de 31 de outubro, na capital do Luxemburgo, organizada pela JIF, à semelhança do ano passado.

“A violência contra as mulheres é constante e omnipresente em todas as áreas, e é muito maior dentro de casa e na vida, esses sim são os lugares mais perigosos para as mulheres e não os espaços públicos noturnos”, realça Jessica Lopes para quem, a par com a adaptação da via pública, são também necessárias campanhas de sensibilização não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral contra estes mitos de insegurança noturna.

