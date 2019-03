Cerca de uma dúzia de estudantes do ensino secundário, representantes do movimento "Youth for Climate", encontraram-se esta segunda-feira com Xavier Bettel, dez dias depois da grande manifestação pelo cima que mobilizou mais de 10.000 pessoas. Esta terça-feira, os jovens voltam a reunir-se no Oekozenter para discutir os próximos passos.

Luxemburgo. "As greves pelo clima vão continuar"

Sophie WIESSLER Cerca de uma dúzia de estudantes do ensino secundário, representantes do movimento "Youth for Climate", encontraram-se esta segunda-feira com Xavier Bettel, dez dias depois da grande manifestação pelo cima que mobilizou mais de 10.000 pessoas. Esta terça-feira, os jovens voltam a reunir-se no Oekozenter para discutir os próximos passos.

Pouco mais de uma semana após a greve mundial no Luxemburgo que reuniu entre 7.500 pessoas (segundo a polícia) e 15.000 (segundo os organizadores) nas ruas da capital, uma pequena delegação de alunos do secundário reuniu-se esta segunda-feira à noite, a pedido do primeiro-ministro Xavier Bettel, para "apresentar os seus objetivos e o propósito do movimento".

Reunidos sob a bandeira do "Youth for Climate Luxembourg", os cerca de dez estudantes afirmaram de imediato o fato de que "as greves vão continuar". "Não estamos felizes o suficiente para parar com tudo. Estas greves vão continuar, como uma ferramenta de pressão sobre os políticos para que atuem finalmente contra as alterações climáticas", explica Zélie, estudante do ensino secundário. A jovem de 17 anos disse estar contente com o fato de o governo de Bettel querer discutir a questão do clima.

Foto: Youth for Climate

Ver algo em "concreto"

Algumas horas após a greve do dia 15 de março, o primeiro-ministro disse estar "sensível aos argumentos dos jovens e à sua mobilização" e apoiá-los "no seu compromisso". Um sentimento que se confirmou esta segunda-feira à noite, ao propor uma reunião com ministros e estudantes, para "ouvir as preocupações" dos mais novos.

Esta iniciativa foi apreciada pelos alunos que realçam, no entanto, "querer ver algo em concreto" para além das "palavras dos políticos", como afirmou Zélie. "O governo tem de trabalhar com cientistas especialistas para encontrar soluções concretas com base na grande quantidade de dados disponíveis. A sua principal prioridade deve ser ouvir e colocar em prática as propostas dos cientistas".

Esta terça-feira, os estudantes vão fazer uma reunião aberta ao público, no Oekozenter, em Pfaffenthal. "Vamos discutir os próximos passos a seguir e, provavelmente, definir novas datas para futuras greves", explica Zélie.

O artigo original foi publicado em francês no Luxemburger Wort