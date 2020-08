Em apenas 1161 testes, as autoridades de saúde diagnosticaram 3 residentes e 2 fronteiriços com covid-19.

Luxemburgo arranca semana com 5 novos casos de covid-19

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do Grão-Ducado registaram 5 novos casos de covid-19. Em apenas 1161 testes, as autoridades identificaram infeções pelo novo coronavírus em 3 residentes e 2 trabalhadores fronteiriços. No total, o país conta agora com um total de 7769 infeções desde finais de fevereiro.

Com 124 mortes associadas à pandemia, o país mantém inalterado o balanço das vítimas mortais da covid-19, depois de ter registado um novo óbito logo no arranque da semana.

Nas últimas 24 horas, o número de pacientes internados em unidades hospitalares manteve-se desceu de 40 para 31, sendo que apenas uma pessoas está nos cuidados intensivos.

