Com esta votação do Parlamento, a ex-ministra Carole Dieschbourg poderá finalmente ser ouvida pelos tribunais no caso "casa do jardim".

Luxemburgo aprova lei sobre responsabilidade penal de ministros

Thomas BERTHOL Com esta votação do Parlamento, a ex-ministra Carole Dieschbourg poderá finalmente ser ouvida pelos tribunais no caso "casa do jardim".

Na terça-feira à tarde os deputados do parlamento luxemburguês deram o 'sim' ao projeto de lei sobre a responsabilidade penal de ministros.

Que procedimento deve ser seguido quando um ministro é acusado pela justiça? A questão estava em cima da mesa desde o caso Dieschbourg e foi debatida na Câmara dos Deputados na terça-feira à tarde.

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelos 60 deputados. "Assim que a lei entrar em vigor, a Câmara reunir-se-á à porta fechada e entregará o processo do caso Dieschbourg ao MP", disse o presidente da Câmara Fernand Etgen (DP).



A antiga ministra do Ambiente demitiu-se do cargo em abril de 2022 quando foi implicada no caso "casa do jardim", em que terá favorecido o colega de partido Roberto Travessini, antigo burgomestre de Differdange.

Ministra do Ambiente Carole Dieschbourg demite-se O motivo da demissão é o "caso da casa do jardim", que levou à demissã0 de Roberto Traversini do cargo de presidente da comuna de Differdange em 2019.

Esta demissão evidenciou o vazio legal relativamente à entidade que deve julgar Carole Dieschbourg: se a Câmara dos Deputados se o Ministério Público. A

A proposta de lei agora discutida vem preencher esta lacuna legal e vai permitir que casos como estas sejam agora julgados pelo poder judicial. "Com o projeto de lei 8049, estamos a aproximar-nos do direito comum", salientou o relator Mars Di Bartolomeo (LSAP) no Parlamento.

"A investigação e a instrução não são da responsabilidade de uma comissão especial formada no seio da Câmara, mas das autoridades judiciais, e realizam-se de acordo com as regras normais aí aplicadas. O projeto de lei prevê assim a aplicação do processo penal ordinário", resume o Parlamento no seu site.

Assim, os tribunais poderão ouvir a ex-ministra Carole Dieschbourg sobre o caso. A lei atual será válida até 1 de julho de 2023, data em que entrará em vigor a nova Constituição. Até lá, o Parlamento será autorizado a decidir sobre a acusação do arguido em causa. Após 1 de julho, a nova Constituição regulará estes casos diretamente ao abrigo do direito comum e o Parlamento não terá mais nenhuma palavra a dizer.

"Mais transparência, igualdade e confiança"

Para Marte Di Bartolomeo, esta nova lei torna possível respeitar a Constituição, a convenção de direito europeu e o direito de defesa.

"Não estamos a pedir esta lei em particular. Estamos a pedir mais transparência, igualdade e confiança", disse também Gilles Roth, copresidente do CSV. Apesar de haver muitas dúvidas sobre a forma como o caso Dieschbourg foi tratado, o CSV votou a favor do texto.

A deputada d' Os Verdes Josée Lorsché lamentou o facto de os artigos 82 e 116 da lei, que descreve como "obsoletos", não terem sido adotados mais cedo, e estão em vigor desde 1868. O artigo 116 prevê "um processo penal potencialmente independente da aplicação das leis penais existentes no momento da prática da infração", de acordo com a Câmara.

Parlamento abre caminho para investigação a Carole Dieschbourg Todos os deputados vão ter acesso ao processo judicial para decidir sobre os próximos passos.

"Uma acusação do primeiro poder levaria a uma demissão pelo sistema judicial europeu em Estrasburgo", recordou Josée Lorsché.

A ecologista salientou que a nova lei permitirá que o julgamento dos ministros seja assim confiado a um "órgão neutro, nomeadamente o poder judicial".

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

