Luxemburgo apoia compromisso para reforçar defesa europeia mas não avança valores

Ana TOMÁS François Bausch esteve reunido com outros ministros da UE para discutir a orientação política e estratégica sobre a abordagem da UE em matéria de defesa e segurança. Thierry Breton disse que um aumento de 2% do PIB dos 27 nas despesas com a Defesa se poderia traduzir em mais 65 mil milhões de euros anualmente.

O ministro da Defesa, François Bausch, participou esta tarde no Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), que se reuniu num formato alargado, juntando os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da UE.

A reunião serviu para discutir a "Bússola Estratégica", um instrumento que visa fornecer uma orientação política e estratégica clara sobre a abordagem da UE à segurança e defesa nos próximos cinco a dez anos, na sequência da guerra na Ucrânia. "A invasão russa da Ucrânia demonstrou que é essencial reforçar a defesa comum europeia", afirma François Bausch, citado num comunicado do Ministério da Defesa, acrescentando que há agora "um documento com uma estratégia e uma declaração sobre uma defesa comum", cabendo agora a sua tradução "em ações concretas".

Apesar disso, o ministro não avançou com nenhum valor sobre o potencial aumento da despesa com a defesa. Advertiu apenas que se deve assegurar que as despesas sejam eficientes, concentrando-se mais nos investimentos, para reduzir rapidamente as deficiências de capacidade, e apoiando, muito mais do que no passado, projetos de colaboração desenvolvidos conjuntamente por vários Estados-Membros, segundo refere o comunicado.

No passado dia 11 de março, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, disse que um aumento de 2% do PIB nos Estados-membros nas despesas com a Defesa se poderia traduzir em mais 65 mil milhões de euros anualmente para este setor no conjunto dos países da UE, noticiou a Lusa.



A Alemanha já anunciou que vai alocar uma verba extraordinária de 100 mil milhões de euros para equipar as suas forças armadas e que fará um investimento anual de mais de 2% do PIB na defesa.

Sobre a situação da Ucrânia, o ministro da Defesa luxemburguês defendeu ainda que a pressão sobre a Rússia deve ser aumentada a fim de se conseguir um cessar-fogo rápido, salientando o apoio que o Grão-Ducado tem dado ao país invadido.

"O Luxemburgo tem feito grandes esforços para apoiar a Ucrânia nesta difícil situação, fornecendo equipamento mas também acolhendo refugiados ucranianos em solo luxemburguês", disse François Bausch.

À margem do Conselho, François Bausch encontrou-se com os seus homólogos do Benelux, para discutir a cooperação militar entre os países desta região europeia e a situação na Ucrânia.

