O Grão-Ducado já tinha financiado o desenvolvimento local com 4,2 milhões de euros nos últimos três anos.

Luxemburgo 4 min.

Relações bilaterais

Luxemburgo apoia Cabo Verde com mais 6ME até 2025

Lusa O Grão-Ducado já tinha financiado o desenvolvimento local com 4,2 milhões de euros nos últimos três anos.

O Luxemburgo financiou o desenvolvimento local em Cabo Verde com 4,2 milhões de euros nos últimos três anos, nomeadamente com projetos de empreendedorismo nos 22 municípios, e prevê mais seis milhões de euros até 2025, foi anunciado esta sexta-feira.

“Nós podemos considerar que o balanço é muito positivo. Foram desembolsados qualquer coisa como 4,2 milhões de euros para ajudar na governação municipal nos 22 municípios do país, mas também para alavancar projetos concretos com impacto no território, nas pessoas”, afirmou o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, à margem da última reunião do comité de pilotagem do Fundo de Descentralização, realizada esta sexta na Praia.

Luxemburgo ajudou a melhorar vida de quase 30 mil pessoas em Cabo Verde Mais de 29 mil pessoas melhoraram as suas condições de vida em Cabo Verde, graças a um programa financiado pelo Luxemburgo em três milhões de euros.

Estão em causa, nomeadamente, projetos que foram implementados a nível local, desde abril de 2020 até este mês, “nomeadamente ao nível do acesso à água, do saneamento, projetos que visam a geração de empregos e rendimentos na agricultura, nas pescas, na pecuária, no turismo, mas também projetos que têm a ver com a promoção da inclusão social”.

“Portanto, é um projeto com impacto local, territorial, com impacto diretamente nas pessoas que mais precisam, e nós temos aqui experiências vividas durante este tempo, extraordinárias. A forma como este projeto conseguiu impactar e mudar a vida das pessoas nos municípios dá-nos força e alento para continuarmos”, acrescentou Olavo Correia.

Financiamento beneficiou 22 municípios

“Vamos ter mais seis milhões de euros para o próximo pacote para o desenvolvimento local, com o Luxemburgo, que é um parceiro muito importante também nessa área e no quadro do desenvolvimento local nós hoje falamos mais do que projetos de impacto meramente territorial, restrito”, sublinhou o governante.

Financiado pela Cooperação Luxemburguesa e com o suporte técnico e gestão do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em colaboração com o Governo cabo-verdiano, o Fundo de Descentralização beneficiou 22 municípios de Cabo Verde com projetos de desenvolvimento local considerados prioritários localmente, que se traduziram na melhoria da qualidade de vida e na redução da pobreza das populações mais vulneráveis.

Luxemburgo oferece 3 milhões de euros para levar refeições às escolas em Cabo Verde Cabo Verde declarou recentemente a situação de emergência social e económica.

“Depois de três anos de implementação, felicitamo-nos por constatar que este projeto teve um impacto direto na melhoria das condições de vida em todos os municípios de Cabo Verde. Através de projetos identificados de forma participativa através das plataformas locais, que puderam assim, em cada projeto, exprimir as vontades das comunidades, segundo as prioridades definidas por elas mesmas e espelhadas nos Planos Estratégicos Municipais de Desenvolvimento Sustentável [PEMDS]”, sublinhou, na sessão de encerramento, o Encarregado de Negócios da Embaixada do Luxemburgo na Praia, Thomas Barbancey.

“Isso também se refletiu na imensa diversidade de setores produtivos apoiados, que vão da cultura à agricultura, à água para o consumo humano ou à pesca, entre outros”, exemplificou.

Sessões de formação receberam 3.241 pessoas

O programa deu enfoque particular ao reforço das capacidades dos diferentes atores locais e, de entre os seus resultados, destacam-se as sessões de formação realizadas nos diferentes municípios, beneficiando 3.241 indivíduos, capacitados em matéria de identificação, formulação e seguimento de projetos.

Segundo o PNUD, permitiu ainda a melhoria das condições de vida de mais de 21 mil pessoas em todos os municípios de Cabo Verde, ultrapassando os 10.530 beneficiários previstos inicialmente e o financiamento de 33 planos de negócios.

Foram também distribuídos 1.181 kits de apoio nos diferentes setores de atividade, que contribuíram para a criação e formalização de 78 microempresas e o reforço de vários micro negócios, bem como garantido o acesso à rede pública de distribuição de água potável a mais de 1.597 agregados familiares.

O programa Fundo de Descentralização foi um instrumento de subvenção programado no âmbito do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC IV) assinado entre os Governos de Cabo Verde e do Luxemburgo, concebido para apoiar os 22 municípios de Cabo Verde e as associações locais na implementação de projetos destinados à luta contra a pobreza e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Com um orçamento global de 4.350.000 euros, dos quais 2,8 milhões de euros destinados ao financiamento de projetos nos 22 municípios, o mecanismo apoiou a implementação de projetos que tiveram como objetivo responder às necessidades da população vulnerável, ações que serão continuada no PIC V, que vai vigorar até 2025.

Luxemburgo lança satélite e vai apoiar Cabo Verde na defesa espacial O anúncio foi feito na cidade da Praia pela ministra de Estado e da Defesa de Cabo Verde e pelo seu homólogo luxemburguês, esta quarta-feira.

“Da nossa parte, esperamos que essas ferramentas possam também servir para apoiar e desenvolver outros projetos locais, como os destacados nos PEMDS, para que o desenvolvimento económico e social das comunidades seja também um dos motores do crescimento de Cabo Verde”, destacou Thomas Barbancey.

Um projeto que o vice-primeiro-ministro destacou como “impactante” e “uma experiência enriquecedora”.

“E estamos em condições de continuar com este projeto, continuando a fazer mais, a fazer melhor e a fazer mais rápido por Cabo Verde, pelos municípios e sobretudo, pelas pessoas no território”, apontou Olavo Correia.

Na cerimónia desta sexta-feira, o presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos, Herménio Fernandes, afirmou que as câmaras estão em condições de gerir mais projetos do género, financiados, e sublinhou o impacto do Fundo de Descentralização no território, desde logo por ter arrancado pouco depois do início da pandemia de covid-19 em Cabo Verde.

“Num momento em que o país estava em pleno confinamento, em que as demandas sociais dispararam e em que as receitas municipais e nacionais tinham um grave decréscimo”, reconheceu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.