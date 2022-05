Candidatura dos dois países à aliança militar foi oficialmente anunciada nos últimos dias.

Luxemburgo apoia adesão da Suécia e Finlândia à NATO

O Luxemburgo mostrou-se a favor da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. O dado foi transmitido pelo próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, à RTL.

A Suécia e a Finlândia devem entregar ainda esta semana a candidatura oficial à adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, no acrónimo em inglês), pondo termo a uma política histórica de neutralidade e de não participação em alianças militares.

A mudança de política dos dois países nórdicos foi provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo Asselborn, os dois Estados escandinavos estão à procura "de uma certa segurança" com a adesão à organização militar.

No entanto, Asselborn relembrou para que a adesão ocorra é necessário um acordo unânime por parte de todos os países membros, incluindo a Turquia que se tem mostrado contra a adesão dos países. Pelo que será preciso iniciar um trabalho de persuasão junto da Turquia, considerou o responsável pelos Negócios Estrangeiros.

NATO. Erdogan vetará adesão de Finlândia e Suécia se mantiverem política pró-curda “A Suécia é um centro de incubação de organizações terroristas. Acolhe terroristas. No seu parlamento, há deputados que defendem os terroristas. A quem acolhe terroristas não diremos ‘sim’ quando quiserem juntar-se à NATO”, declarou Erdogan.

O presidente turco, Recep Erdogan, ameaçou recentemente vetar os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, se os dois países mantiverem o que Ancara considera ser uma política de acolhimento de militantes curdos.

