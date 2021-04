O ministério da Saúde decidiu suspender a divulgação do boletim diário sobre a situação da doença no país, aos domingos. Para as equipas de profissionais descansarem.

Luxemburgo. Aos domingos já não há relatório diário das infeções pela covid-19

Este domingo não haverá relatório diário da situação da epidemia no país nas últimas 24 horas. A decisão foi tomada e divulgada pelo Ministério da Saúde do Luxemburgo recentemente e passa a vigorar sempre aos domingos até nova ordem.

Em comunicado, o ministério anunciou, "que a partir do fim de semana de Páscoa, o Ministério da Saúde não divulgará mais os dados relativos ao COVID-19 aos domingos, até nova ordem".

"Esta decisão foi tomada para permitir aos hospitais e às equipas de monitorização um momento de descanso", justifica o ministério de Paulette Lenert.

Assim, "uma versão simplificada dos dados será publicada às segundas-feiras", relativas ao fim de semana.

