As Escolas Europeias "proibiram" os estudantes transfronteiriços desta "zona de risco" francesa de ir às aulas. E uma empresa do Grão-Ducado preferiu dispensar metade dos funcionários até à próxima semana. Para prevenir contágios.

Luxemburgo 3 min.

Luxemburgo. Alunos e trabalhadores do Grand Est obrigados a ficar em casa por causa do Covid-19

Paula SANTOS FERREIRA As Escolas Europeias "proibiram" os estudantes transfronteiriços desta "zona de risco" francesa de ir às aulas. E uma empresa do Grão-Ducado preferiu dispensar metade dos funcionários até à próxima semana. Para prevenir contágios.

A nova classificação de "zona de risco" de contaminação pelo novo coronavírus atribuida à região francesa do Grand Est está a ter as primeiras consequências no Grão-Ducado. Estudantes estão "proibidos" de ir à escola e trabalhadores dispensados do comparecer no local de trabalho.

A direção das Escolas Europeias do Luxemburgo decidiu que os seus alunos residentes na região do Grand Est, que inclui a Alsácia, Lorraine e Champagne-Ardenne são obrigados a ficar em casa a partir de hoje e durante os próximos 14 dias.



Coronavírus. Grand Est classificada como “zona de risco” da pandemia A região francesa é a mais afetada de França pelo Covid-19. Uma agência alemã coloca-a ao nível da Itália quanto ao perigo. Vivem ali 75 mil transfronteiriços.

Os estudantes que residem nesta região francesa, a mais afetada pelo novo coronavírus, em França e classificada como “zona de risco” estão assim de quarentena imposta pela escola. E quem decidir ir às aulas está mesmo proibido de entrar nas escolas, segundo o comunicado da direção citado pela RTL.

A decisão de manter os alunos em casa prende-se com “as últimas informações comunicadas pela Comissão Europeia, que a região da Grande Est de França (que inclui a Alsácia, Lorena e Champanhe-Ardenas) é agora declarada como zona de risco”, informa o documento.

“Portanto, lamentamos informar que somos obrigados a proibir todos os alunos residentes na região da Grande Est de vir à escola durante os próximos 14 dias.”

A direção das escolas europeias declara ainda que vai fazer todos os esforços “para dar seguimento educativo aos alunos afetados por esta medida”.

Além dos alunos também os funcionários das escolas que residem nesta região francesa foram obrigados a não ir trabalhar.

Metade dos trabalhadores em casa

Também a empresa luxemburguesa Ceratizit decidiu manter em casa esta quinta-feira e sexta-feira os trabalhadores transfronteiriços do Grand Est, após a notícia desta região passar a ser “zona de risco”. Só eles contabilizam metade dos seus 1300 funcionários.

Covid - 19. Sobe para 19 o número de infetados no Luxemburgo (em atualização) O Governo luxemburguês anuncia 12 novas infecções com o coronavírus.

“Esta é uma medida preventiva, pois não temos casos suspeitos de infeção entre as nas nossas equipas", declarou ao L’essentiel o porta-voz da Ceratizit, empresa de produção de peças de carboreto, nomeadamente para a indústria automóvel. A Ceratizit tem três filiais a funcionar no Grão-Ducado, em Mamer, Livange, e Nierderkorn cabe agora aos trabalhadores uxemburgueses, belgas e alemães intensificarem a sua produção nestes dias que os colegas transfronteiriços franceses permanecerem em casa. “Para assegurarmos a produção destas 48 horas”, diz o porta-voz da empresa salientando que alguns trabalhadores do Grand Est podem trabalhar a partir de casa, realizar teletrabalho.

Se a direção da Ceratizit decidir manter esta “medida de prevenção” contra o contágio pelo novo coronavírus na empresa, outras alternativas serão então decididas.

A região do Grand Est é a que possui mais casos de infeção, 587, entre os 2,281 em toda a França, e cinco mortes entre as 48 a nível nacional. Até um jogador de FC Metz está de quarentena. O Luxemburgo já tinha classificado esta região como "zona de risco" embora não tenha ainda tomado medidas concretas de prevenção.