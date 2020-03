Adaptações na circulação incluem alterações no tráfego de comboios, autocarros e TGV

Luxemburgo. Alterações nos transportes públicos a partir de 24 de Março

O Ministério da Mobilidade e Obras Públicas e os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) anunciaram esta segunda-feira que a partir do dia 24 de março haverá alterações nos horários dos transportes

Como resultado da situação actual do combate ao Covid-19, no fim-de-semana de 28 e 29 de março de 2020, os comboios funcionarão de acordo com os horários de fim-de-semana em vigor na época correspondente, não sendo necessário um serviço de autocarro substituto.

Isto também se aplica durante as férias da Páscoa, de sábado 4 a domingo 19 de abril de 2020, quando os comboios das linhas 10 e 30 voltarão a circular de acordo com os horários em vigor para essa altura.

Pessoas com mobilidade reduzida

Embora respeitando os princípios essenciais do distanciamento social, o serviço para pessoas com mobilidade reduzida nos LFCs terão de ser interrompidos durante a duração da situação pandémica. Os clientes poderão utilizar o serviço de autocarro adaptado. Mais informações estão disponíveis em www.adapto.lu.

Plano de tráfego

O horário actual dos comboios nas várias linhas CFL permanecerá inalterado até domingo 19 de Abril de 2020 inclusive. Os clientes serão informados de quaisquer alterações.

Assim, o plano dos comboios em vigor desde segunda-feira, 23 de março de 2020 é:

Linha 10:

Um comboio por hora e por direcção entre Luxemburgo e Troisvierges ou Gouvy (RE/IC) com paragem Goebelsmuehle e Michelau.

Um comboio por hora e por direcção entre o Luxemburgo e Diekirch (RB)

Um autocarro CFL (secção Wiltz-Kautenbach) por hora e por direcção entre Wiltz e Kautenbach com ligação ao comboio RE/IC de/para Troisvierges

Linha 30:

Um comboio por hora e por direcção entre o Luxemburgo e Trier (RE) na hora de ponta. Caso contrário, 1 comboio a cada 2 horas.

Um comboio por hora e por direcção entre Luxemburgo e Wasserbillig (RB)

Linha 50:

Um comboio por hora e por direcção entre Luxemburgo e Arlon (IC)

Um comboio por hora e por direcção entre o Luxemburgo e Arlon (RB)

Linha 60:

Um comboio por hora e por direcção entre o Luxemburgo e Pétange (RB)

Tráfego normal entre Bettembourg e Volmerange-les-Mines

Tráfego normal entre Esch-sur-Alzette e Audun-le-Tiche

Tráfego suprimido entre Noertzange e Rumelange. Os clientes são convidados a utilizar as linhas de comboios regionais.

Linha 70:

Um comboio por hora e por direcção entre o Luxemburgo e Athus (RB)

O tráfego normal entre o Luxemburgo e Longwy de manhã e à noite. Durante o dia nenhum comboio

Linha 90:

Programa TER do dia-a-dia

Supressão dos comboios de alta velocidade até nova ordem

Os clientes encontrarão todas as informações adicionais em www.cfl.lu, nas aplicações CFL e no Call Center da CFL no (+352) 2489-2489.

Autocarros:

A oferta de comboios da LFC também será adaptada.

O autocarro de transporte "Luxemburgo Saarbrücken Express" funcionará em horário reduzido, os clientes encontrarão informações detalhadas sobre o tráfego na pesquisa de horários em www.cfl.lu e nas aplicações CFL.

O autocarro "Gare Lorraine Express" será descontinuado até nova ordem.

TGV:

A partir de 20 de março de 2020, o tráfego do TGV para Paris e para o Sul de França será suspenso até nova ordem.

Após o cessar do tráfego ferroviário do TGV, os clientes que tenham adquirido anteriormente um bilhete são convidados a dirigir qualquer pedido de reembolso à empresa ferroviária que lhes forneceu o seu bilhete.

Como os balcões e salas de espera em todas as estações CFL estão fechados nas condições atuais, os clientes devem contactar o CallCenter através do número (+352) 2489-2489.

O Luxemburgo está em estado de emergência desde terça-feira, dia 17 de março, a propósito da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, apelou a que todos "que fiquem em casa" e só saiam se for necessário. E que haverá multas para quem não cumprir estas orientações.

