Luxemburgo. Alerta amarelo por neve e vento forte no domingo

Redação O Meteolux lança um alerta amarelo para domingo de neve por todo o país mas também de rajadas de vento que podem atingir aos 75 km/hora.

Já não são só uns flocos de neve que vão cair amanhã no País como previa o Instituo de Meteorologia do Luxemburgo (Meteolux).

Vai nevar mesmo por todo o País amanhã, domingo, e a neve vai cair leve ou moderada, e nas zonas altas poderá nevar o suficiente para colocar o solo todo branco com 10 cm de altura. Mas também há chuva.

Este sábado a neve e a chuva vão começar a cair durante a tarde. Até lá faz frio, com as máximas a rondar os -2 graus celsius. A partir da noite, o risco de chuva e neve misturadas, ou mesmo queda de neve nas alturas em Oesling, aumenta gradualmente, anuncia o Meteolux. E atenção ao piso escorregido nas estradas do País, pede o Meteolux que lança para amanhã um alerta amarelo por causa da neve, mas não só.

A par com a neve o domingo vai ser de vento forte, com rajadas que poderão soprar entre os 65 km/hora e os 75 Km/hora. As temperaturas máximas podem descer até aos -1 graus celsius.

Para segunda-feira e terça-feira o tempo continuará a ser de neve, mais fraca no dia 21 e mais forte no dia 22.



