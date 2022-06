As temperaturas vão continuar altas. É esperada trovoada para a noite de domingo.

Luxemburgo. Alerta amarelo para este domingo

Ana Patrícia CARDOSO As temperaturas vão continuar altas. É esperada trovoada para a noite de domingo.

O instituto de meteorologia, Meteolux, colocou o Luxemburgo em amarelo este domingo.

Após a onda de calor no sábado, onde as temperaturas chegaram aos 37ºC, o Grão-Ducado estará sob alerta amarelo neste domingo e, e o termómetro vai manter-se manter-se acima dos 30ºC, podendo chegar aos 32ºC.

Temperaturas altas provocam o caos no lago Haute-Sûre Polícia obrigada a intervir. Alguns locais foram vedados ao público.

De acordo com o Meteolux, estão previstos episódios de trovoada para a noite, por isso, o instituto estará em alerta amarelo para tempestade, a partir das 22h00 de domingo à noite até às 8h00 de segunda-feira.

Na cidade do Luxemburgo, a "Fundação Cancro" criou quatro estações onde as pessoas podem obter protetores solares no caso de se esquecerem dos seus. Podem ser encontradas nos parques localizados no centro da Cidade, Pétrusse, Merl, e Kirchberg.





