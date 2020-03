França e Alemanha fazem agora parte da lista de países que o Grão-Ducado considera como zonas de risco do novo coronavírus.

Luxemburgo alarga zonas de risco do vírus Covid-19

Susy MARTINS

Depois do norte de Itália e da China, o Ministério da Saúde alargou as zonas de risco pelo Covid-19 aos países vizinhos: França e Alemanha.

Tanto em França como na Alemanha o número de casos de infeção detetados ultrapassa os mil.

Em França são consideradas zonas de risco o departamento de l’Oise, a norte de Paris, e o Alto Reno, a leste do país.

Na Alemanha, o Ministério da Saúde do Luxemburgo inclui agora a Renânia do Norte-Vestfália e Baden-Württemberg nas zonas de risco.

No Luxemburgo, há neste momento cinco casos de infeção por coronavírus confirmados. Há também 35 pessoas em quarentena.

É colocado em quarentena qualquer pessoa que tenha vindo de uma zona de risco ou que tenha tido contacto próximo com um infetado. Esta medida de prevenção é tomada pela Inspeção de Saúde e sua duração é de 14 dias, no caso do coronavírus. A quarentena é feita em casa ou no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Em caso de infeção a pessoa é colocada em isolamento. Uma medida de confinamento que é decretada por um médico. Se necessário, o isolamento pode ser imposto pela Inspeção de Saúde se, por exemplo, o paciente recusar o isolamento ou o tratamento.