Luxemburgo ajudou a prevenir um ataque terrorista em França

O supermercado Alima, na rue Aldringen, terá sido palco da entrega do engenho explosivo que os suspeitos pretendiam detonar numa reunião com mais de 25 mil pessoas em 2018. As autoridades luxemburguesas impediram.

Em resposta a uma pergunta parlamentar, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Segurança Interna desenterraram mais de dois anos de descrição de Estado para confirmar que as autoridades luxemburguesas ajudaram a travar um eventual atentado em França.

Junho de 2018

Idealizado por três opositores do comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hosein Salami, o ataque só foi frustrado porque a polícia grã-ducal testemunhou o preciso momento em que dois dos envolvidos se encontraram no supermercado Alima, na rue Aldringen, no centro da capital, para a entrega de um engenho explosivo. Estávamos no dia 28 de junho de 2018.

Sabe-se agora que o objetivo dos radicais era a reunião anual do Conselho Nacional de Resistência do Irão, em Villepinte, a norte de Paris, na qual se esperava a participação de 25 mil participantes. Depois de lançar o alerta, os envolvidos entraram para a lista dos terroristas mais procurados da União Europeia.

O assunto vem à luz do dia, depois do tal engenho explosivo ter sido encontrado nos pertences de um dos três detidos na operação antiterrorista que, no passado mês de outubro, prendeu três suspeitos em França e na Alemanha. Foi o partido de extrema-direita, ADR que o colocou na ordem do dia, exigindo um controlo mais "eficiente" das minorias.





