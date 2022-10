Segundo o primeiro-ministro, o Grão-Ducado está entre os países líderes da UE e da NATO no apoio à Ucrânia. O país é também um dos três da OCDE que maior despesa terá por refugiado.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo. Ajuda à Ucrânia representou 16% do orçamento atual da Defesa

Ana TOMÁS Segundo o primeiro-ministro, o Grão-Ducado está entre os países líderes da UE e da NATO no apoio à Ucrânia. O país é também um dos três da OCDE que maior despesa terá por refugiado.

O Luxemburgo já enviou para a Ucrânia 72 milhões de euros em equipamento militar, o equivalente a 16% do orçamento atual para a Defesa do Grão-Ducado.

"Até à data, enviámos 72 milhões de euros de equipamento militar para a Ucrânia. Isto corresponde a 16% do nosso atual orçamento da defesa. Portanto, estamos entre os primeiros da União Europeia e na NATO", avançou primeiro-ministro, no seu discurso do Estado da Nação.

Xavier Bettel reconheceu que "pela primeira vez na história do Luxemburgo, entregámos armas pesadas para uma zona de guerra ativa", mas adiantou que a o governo está determinado a prosseguir com o apoio à Ucrânia face à invasão russa e em assumir os compromissos firmados com a NATO e os parceiros europeus.



"A NATO é a nossa melhor garantia para uma vida em paz e segurança. Para a manter, a União Europeia e os Estados membros da NATO devem reforçar o seu papel como agentes de segurança. O Luxemburgo deve e continuará a fazer o seu papel."

Luxemburgo entre os países com maior despesa por refugiado ucraniano

Também no acolhimento aos refugiados o Luxemburgo tem assumido um papel de liderança, como revelam os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgado no início desta semana.

De acordo com as estimativas do organismo, avançadas no relatório 'O Panorama das Migrações Internacionais na OCDE 2022' e citadas pela agência Lusa, a Alemanha e a Polónia vão suportar com mais de 50% de todos os custos com refugiados daquele território, este ano. Contudo, a maior despesa por refugiado deva ser verificada na Suíça, Bélgica e Luxemburgo, refere a OCDE.

Segundo a estimativa da organização, os custos associados à vaga de refugiados da Ucrânia nos países europeus que integram a OCDE vão rondar, este ano, os 26,6 mil milhões de euros.

Os cálculos preveem que em cinco países - Alemanha, Polónia, República Checa, Espanha e Roménia - eles ultrapassem a fasquia dos mil milhões de euros. Em contrapartida, a Hungria, a Grécia e a Roménia são os Estados onde o custo dos refugiados da Ucrânia terá menor peso ‘per capita’.

A receção dos residentes do Luxemburgo aos refugiados ucranianos também mereceu os elogios do primeiro-ministro, Xavier Bettel, que destacou a solidariedade dos cidadãos.

"Mais de 2.600 refugiados ucranianos de um total de cerca de 4.100 foram alojados por residentes no Luxemburgo. Este é um enorme ato de solidariedade e humanidade", enalteceu durante o discurso do Estado da Nação.







