A nova estirpe do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido pode ser "70% mais contagiosa" do que as variantes do vírus em circulação atualmente, no Luxemburgo e nos outros países da Europa.

Luxemburgo ainda sem casos de nova variante inglesa da covid mas em alerta total

"Neste momento não temos confirmação de um caso de infeção com a nova variante da SRA-CoV-2 detectada no Reino Unido", declarou ao Contacto o Ministério da Saúde. Mas é possível que esta estirpe mais contagiosa chegue ao país.

A nova estirpe do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido pode ser “70% mais contagiosa” do que as variantes do vírus em circulação atualmente, no Luxemburgo e nos outros países da Europa.



Esta nova estirpe do vírus é capaz de contagiar muito mais gente e mais rapidamente, embora até ao momento não haja registos de que a sua infeção desencadeia formas mais graves da doença ou seja mais letal.

Contudo, o Luxemburgo está a tomar providências para tentar evitar a entrada desta nova variante no país, tendo já cancelado as ligações aéreas com o Reino Unido.

No entanto há possibilidade de chegar ao Grão-Ducado dado que já foi detetada a circualção desta nova estirpe inglesa na Bélgica e noutros países da Europa, como a Holanda, Dinamarca, Itália. O primeiro-ministro francês também já admitiu a hipótese da presença em França. A nova variante já chegou também à África do Sul e Austrália.

“A nova variante VUI-202012/01 ou B.1.1.7 ainda não foi detetada no Luxemburgo, mas os esforços de sequenciação estão em curso no Laboratoire National de Santé”, afirma ao Contacto Paul Wilmes, o porta-voz da task force Covid, o grupo de cientistas que investiga as várias áreas da pandemia no País.

Perante este risco cientistas e autoridades estão em alerta. “É provável que a estirpe possa entrar no País e que cadeias de infeção possam ser desencadeadas por esta nova variante”, admite Paul Wilmes.

“Atualmente as viagens de e para o Reino Unido estão restritas, dadas as muitas incógnitas que existem em torno da nova estirpe. Esta é uma medida de precaução que está a ser tomada até que sejam realizados estudos epidemiológicos e virológicos mais aprofundados”, acrescenta este porta-voz da task force Covid, em cujas investigações o Governo se apoia para tomar as suas decisões.

A task force já está também a “analisar a informação genómica assim que é fornecida pelo Laboratoire National de Santé” para investigar sobre esta nova variante do novo coronavírus.

Num momento em que as novas infeções ainda estão elevadas no país e perante este risco acrescido da entrada da nova variante do vírus, Paul Wilmes apela a todos os residentes para cumprir os gestos barreira, nomeadamente os recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as medidas de restrição em vigor.

Aqui ficam as medidas para reduzir o risco geral de transmissão de infeções respiratórias agudas, como é o caso da covid-19, da OMS, descritas por este investigador.

-Evitar o contacto próximo com pessoas que sofrem de infeções respiratórias agudas;

-Lavagem frequente das mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes ou com o seu ambiente;

-As pessoas com sintomas de infeções respiratórias agudas devem praticar a etiqueta da tosse (manter distância, cobrir a tosse e os espirros com lenços ou roupas descartáveis, e lavar as mãos);

-Dentro dos estabelecimentos de saúde, melhorar as práticas padrão de prevenção e controlo de infeções nos hospitais, especialmente nos departamentos de emergência;

-Usar máscaras quando apropriado e assegurar uma boa ventilação dos espaços.

Durante as festas da quadra natalícia e do Ano Novo Paul Wilmes aconselha os leitores do Contacto para “limitar ao mínimo as suas interações sociais, especialmente os contactos intergeracionais”, ou seja, entre faixas de idade diferente, nomeadamente com os mais idosos, um dos maiores grupos de risco de contrair as formas mais graves da doença da covid-19.

