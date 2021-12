Alguns países já detetaram casos relacionados com a nova variante incluindo Portugal, Bélgica ou os Países Baixos.

Luxemburgo ainda não detetou casos da nova variante Omicron

O Luxemburgo ainda não registou nenhum caso da nova variante Omicron, confirmou o Laboratório Nacional de Saúde (LNS), garantindo que estão a ser feitos esforços para detetar e identificar o mais rapidamente possível casos desta variante.

Atualmente, a prioridade do LNS é analisar as amostras dos pacientes hospitalizados no país.

Países Baixos detetaram nova variante uma semana antes dos voos da África do Sul As duas amostras em causa foram recolhidas antes de a África do Sul informar a Organização Mundial da Saúde de que tinha detetado uma nova variante, a 24 de novembro.

Alguns países já detetaram casos relacionados com a nova variante incluindo Portugal, Bélgica ou os Países Baixos e são vários os que já estão a adotar medidas, sobretudo relacionadas com as viagens provenientes da África Austral, incluindo o Luxemburgo.

