Luxemburgo. Advertências a 27 pessoas que "furaram" as filas de vacinação

Paula DE FREITAS FERREIRA

As procuradorias da Cidade do Luxemburgo e de Diekirch encerraram as investigações ao fenómeno denominado “Impfdrängler” (em alemão), ou seja, os atos dos "fura-filas" que se anteciparam na vacinação contra a covid-19 .

Foi considerado que tendo em conta a "baixa perturbação da ordem pública", a acusação limitou-se a emitir advertências. Foram 27 as pessoas advertidas.

De acordo com um comunicado publicado esta sexta-feira, o Ministério Público do Luxemburgo identificou doze pessoas suspeitas de terem recorrido a comportamentos que visam "o acesso ilegal ou prematuro a uma vacinação anti-Covid-19". Foram enviados avisos em quatro casos. Nos outros oito casos, a acusação concluiu que não havia provas suficientes para avançar para acusação, pelo que os casos foram encerrados.

O Ministério Público de Diekirch fiscalizou sessenta e nove pessoas e enviou advertências a 23. No que diz respeito às outras 46, a procuradoria concluiu que não havia provas suficientes para avançar com o processo e os casos foram igualmente encerrados.

Nas advertências enviadas, os procuradores do Luxemburgo e de Diekirch indicaram que, de acordo com a sua apreciação dos factos, foram cometidas as seguintes infrações: violação da confiança, dissimulação e fraude informática.

