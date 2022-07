Até 2024, o Luxemburgo é membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

Nações Unidas

Luxemburgo adia visita da ONU sobre direitos humanos por "indisponibilidade de funcionários"

Diana ALVES Até 2024, o Luxemburgo é membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

O Governo terá adiado uma visita da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Luxemburgo por falta de funcionários disponíveis. A notícia foi avançada pelo site da revista Paperjam.

Em causa estava uma visita de dez dias do Grupo de trabalho da ONU sobre as empresas e os direitos humanos. Os membros da organização deveriam ter chegado ao Grão-Ducado no passado dia 18 de julho, sendo que a deslocação terminaria a 28 de julho, esta quinta-feira.

Segundo a Paperjam, que cita um comunicado das Nações Unidas, a visita foi adiada "à última hora", com o Executivo a evocar "indisponibilidade de funcionários e problemas de organização".

A 12 de julho, quatro dias antes do início da visita, tudo parecia estar em ordem, segundo um email a que a publicação teve acesso. Note-se que, até 2024, o Luxemburgo é membro do Conselho dos Direitos Humanos. A visita adiada seria a primeira ao país daquele grupo de trabalho da ONU.

Um convite no Facebook transformou-a numa escrava Uma oferta de trabalho no Luxemburgo, feita na rede social, acabou por revelar-se um pesadelo. Durante três meses, Vitória esteve nas mãos de uma rede de tráfico humano. O caso está a aguardar julgamento.

A Paperjam refere que o objetivo era "avaliar os esforços feitos para identificar, prevenir e tratar os impactos negativos das operações comerciais nos direitos humanos e ambiente", acrescentando que a visita tinha sido planeada com muita antecedência pelos partidos políticos.

A revista destaca o tom ligeiramente irritado do comunicado da ONU, já que esta seria então a primeira visita ao país de um grupo de trabalho com responsabilidades acrescidas no campo dos direitos humanos.

O adiamento da visita foi confirmado à Paperjam pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que confirmou também as causas desse adiamento: "problemas de organização e indisponibilidade de alguns atores-chave".

Segundo o ministério, "apesar dos esforços, o período de férias e as ausências devido à covid-19 não permitiram reunir todos os intervenientes com quem o grupo de trabalho tencionava encontrar-se".

O Luxemburgo e as Nações Unidas estarão agora a tentar encontrar uma nova data para a visita, algo que não deverá acontecer no imediato, tendo em contra os compromissos do grupo de trabalho noutros países em 2022 e 2023, escreve ainda a revista.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.