Luxemburgo adere à International Aid Transparency Initiative

O Luxemburgo faz parte dos cinco países que consagraram no ano passado mais de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) à ajuda ao desenvolvimento, um dos objectivos do milénio estabelecido pelas Nações Unidas. A lista divulgada hoje pela OCDE é liderada pela Suécia, com 1,10% do PIB, seguida do Luxemburgo, com 1,7%.