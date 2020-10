Os refugiados integran um grupo de candidatos à reinstalação no Grão-Ducado, sob proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

Luxemburgo acolheu hoje mais 14 refugiados oriundos do Níger

Susy MARTINS Os refugiados integran um grupo de candidatos à reinstalação no Grão-Ducado, sob proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

Quatorze refugiados oriundos do Níger chegaram esta manhã ao Luxemburgo. Um grupo que foi acolhido na aeroporto do Findel pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, ao abrigo do Programa de Reinstalação, a partir do Níger.

Do total das 14 pessoas, há 12 adultos e duas crianças nacionais da Somália e da Eritreia, que fazem parte de um grupo de candidatos à reinstalação no Grão-Ducado, sob proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estas pessoas viviam em condições “extremamente difíceis” num centro de detenção na Líbia, tendo sido depois transferidas para o Níger.

Já em dezembro de 2019, o Luxemburgo acolheu 35 pessoas ao abrigo deste Programa de Reinstalação, sendo que a vinda destas 14 pessoas teve de ser adiada devido à situação de crise sanitária ligada à covid-19. Chegaram finalmente este sexta-feira.



