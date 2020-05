Número de pedidos de proteção internacional concedido a refugiados em abril foi o mais baixo dos últimos cinco anos, no Grão-Ducado.

Luxemburgo acolheu 386 pedidos de asilo este ano

Entre janeiro e abril deste ano, o Luxemburgo aceitou 386 pedidos de estatuto de refugiado, com o último mês a registar o número mais baixo desde 2015, segundo as estatísticas

Em abril, altura em que o país já estava em confinamento e muitos dos serviços públicos a funcionar em horários reduzidos, foram acolhidos apenas 10 pedidos, menos 160 que o período homólogo e menos 68 que em 2015, o ano em que se registaram os valores mais baixos neste tipo de processo, nos quatro meses em análise (353, no total).

Os valores apresentados refletem o número de pedidos de protecção internacional que foram apresentados formalmente à Direcção da Imigração, não correspondendo ao total de refugiados que entra no país.

De fora destas estatísticas poderão ficar as chegadas às estruturas do Serviço Nacional de Acolhimento para o mesmo período de referência, quando existe um desfasamento temporal temporário entre a chegada e a abertura formal do pedido de protecção internacional, e pessoas que sendo acolhidas por esse serviço não se apresentam aos serviços de imigração para fazerem um pedido formal desse estatuto.

Sírios representam a maioria dos pedidos

No que respeita aos países de origem dos refugiados, a Síria lidera os pedidos, com 79 submetidos e acolhidos de janeiro a 30 de abril deste ano. O país representa 20,5% do total, seguindo-se-lhe a Eriteria (59 pedidos, correspondentes a 15,3%). Venezuela (37), Turquia (27), Afeganistão (21), Iraque (20), Irão (15), Argélia (12) e Marrocos (12) são os outros países de origem que se incluem nos nove mais representativos neste tipo de pedidos.

Em décimo lugar das estatísticas surge o grupo "outros", que agrega várias nacionalidades não especificadas e que no conjunto corresponde a 105 do total de pedidos (27,2 %).

Mais de 100 processos recusados

Ainda de acordo com as estatísticas divulgadas hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 129 pedidos foram recusados, sendo que 101 dizem respeito a recusas em processo normal e para 28 o processo de recusa foi acelerado.

Estes números não incluem as decisões de recusa do estatuto de refugiado às pessoas a quem é concedido o estatuto de protecção subsidiária.

Nos três primeiros meses deste ano houve 16 repatriamentos forçados e 17 voluntários, a maioria para a Albânia.

No mesmo período foram transferidos 32 pedidos de estatuto de refugiado para o Luxemburgo a partir de outros países ou regiões europeias, com a Grécia, onde se concentram os grandes campos de refugiados, a liderar essas transferências, correspondendo a 18 desses pedidos.

Recorde-se que, além disso, em abril o Luxemburgo recebeu também 12 menores não acompanhados - dois sírios e 10 afegãos - que viviam em campos de refugiados gregos.

O Grão- Ducado foi o primeiro de um grupo de países europeus a acolher crianças e jovens que se encontram a viver em campos sobrelotados na Grécia, onde chegam refugiados vindos de cenários de conflito, em especial da Síria.

