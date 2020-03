Os sete cidadãos em questão têm mais de 50 anos de idade e passam agora a ser incluídos nas estatísticas do Luxemburgo.

Luxemburgo acolhe sétimo paciente vindo de Mulhouse. Macron agradece

O Luxemburgo acolheu ontem mais um paciente com Covid-19 oriundo de Mulhouse, França, elevando para sete o número de doentes transferidos da região do Grande Este para o Grão-Ducado. Segundo a RTL, o doente foi transportado num helicóptero da Air Rescue, tendo sido acolhido por um dos quatro hospitais do país.

Os sete cidadãos em questão têm mais de 50 anos de idade e passam agora a ser incluídos nas estatísticas do Luxemburgo, que contabiliza neste momento 1.333 casos confirmados do novo coronavírus.

O Grão-Ducado disponibilizou-se no fim de semana passado a receber sete pacientes franceses com Covid-19, originários da região do Grande Este, de forma a aliviar os serviços hospitalares do país vizinho. Para já, segundo a RTL, não está previsto o transportes de outros doentes. Além do Luxemburgo, também a Alemanha e a Suíça se comprometeram a acolher pacientes vindos daquela região.

Numa comunicação ao país, ontem à noite, após uma visita a Mulhouse, o presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu ao Luxemburgo e aos outros dois países pelo apoio transfronteiriço. Juntos, os três países acolheram cerca de 30 doentes em estado grave.

À Mulhouse, aux côtés des femmes et des hommes mobilisés en première ligne pour protéger les Français du COVID-19. https://t.co/CTas1KjRJd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2020

A região vizinha do Grande Este tem neste momento 2.700 pessoas hospitalizadas devido ao novo coronavírus, 600 das quais nos cuidados intensivos. Só naquela região, a nova pneumonia viral já roubou a vida a 420 pessoas, 41 das quais morreram em lares de idosos. Em toda a França, que totaliza mais de 22.600 casos, o número de vítimas mortais já ultrapassou as mil.

