Brexit, Venezuela, Afeganistão e Parceria Oriental são os assuntos que os ministros da UE vão discutir hoje e amanhã no Luxemburgo.

Luxemburgo acolhe reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE

Brexit, Venezuela, Afeganistão e Parceria Oriental são os assuntos que os ministros da UE vão discutir hoje e amanhã no Luxemburgo.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje e amanhã, no Luxemburgo, voltando a ter como principal ponto em agenda a situação na Venezuela.

O ministro Jean Asselborn vai ser o anfitrião do encontro, que terá como foco os resultados da segunda reunião do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, que se realizou no Equador, em 28 de março passado. Os mais recentes desenvolvimentos da crise no país vão ser também passados em revista.

Além da Venezuela, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE vão discutir a situação no Afeganistão e a Parceria Oriental, numa semana em que as atenções na Europa voltam a concentrar-se no ‘Brexit’, tema que será discutido na terça-feira, no Conselho de Assuntos Gerais, igualmente no Luxemburgo.