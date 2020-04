Já são onze os doentes transferidos da região francesa do Grande Este para um dos quatro hospitais do Grão-Ducado.

Luxemburgo acolhe mais quatro pacientes do Grande Este

O Luxemburgo vai acolher mais quatro pacientes com covid-19 oriundos de Mulhouse, França, elevando para onze o número de doentes transferidos da região do Grande Este para serem internados num dos quatro hospitais do Grão-Ducado.

A informação foi divulgada pelo presidente do conselho regional do Grande Este, Jean Rottner, na rede social Twitter, numa publicação onde agradece o "apoio inestimável [do Luxemburgo] e uma verdadeira cooperação transfronteiriça [entre os dois países vizinhos]".

Os hospitais da região francesa do Grande Este já não têm camas suficientes para fazer face ao crescente número de doentes infetados com a covid-19. Um colapso dos serviços médicos que levou a França a procurar ajuda junto dos países fronteiriços, como Luxemburgo, Suíça e Alemanha.

Os quatro pacientes franceses vão ser internados em unidades de cuidados intensivos. O Luxemburgo já tinha recebido sete pacientes daquela região francesa na semana passada, mas um deles não resistiu à doença provocada pela covid-19, tendo morrido num dos hospitais do país.



