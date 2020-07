Enquanto no conjunto dos países da União Europeia foram registados, em média, 52 acidentes mortais por cada milhão de habitantes, no Luxemburgo esse número sobe para 60.

Luxemburgo acima da média europeia nos acidentes mortais

Diana ALVES

É um número que já era conhecido. Em 2018, 36 pessoas morreram no Luxemburgo vítimas de acidentes de viação. Mas dados divulgados agora pelo Eurostat permitem perceber como se situa o país na comparação com os restantes Estados-membros da União Europeia (UE).

A análise do gabinete europeu de estatística relaciona o número de acidentes fatais com a população total de cada país. E, nesta tabela, o Luxemburgo aparece acima da média europeia. Enquanto no conjunto dos países da União Europeias foram registados, em média, 52 acidentes mortais por cada milhão de habitantes, no Luxemburgo esse número sobe para 60.

Com 96 mortes na estrada por cada milhão de habitantes, a Roménia é o país que apresenta o cenário mais sombrio nesta matéria. No outro oposto da tabela está a Irlanda, com 29.

Segundo dados recentes divulgados pelo Ministério da Mobilidade, à margem do lançamento da nova campanha de segurança das estradas, o número de mortos em acidentes de viação caiu no ano passado. Passou de 36, em 2018, para 22, em 2019.

