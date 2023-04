No último ano, a ITM registou 12 casos com desfecho fatal, mais nove que no ano anterior. Em termos gerais, a construção foi o setor com mais acidentes de trabalho contabilizados.

Luxemburgo. Acidentes de trabalho mortais foram quatro vezes mais em 2022

Ana TOMÁS No último ano, a ITM registou 12 casos com desfecho fatal, mais nove que no ano anterior. Em termos gerais, a construção foi o setor com mais acidentes de trabalho contabilizados.

Em 2022, o número de acidentes de trabalho com consequências mortais subiu drasticamente face ao anterior.

De acordo com o anuário da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), apresentado na passada sexta-feira, 12 pessoas morreram em acidentes de trabalho, no Luxemburgo, durante o último ano. Em 2021, tinham sido três e em 2020, quatro.

Entre as principais causas da mortalidade no trabalho contam-se os soterramentos e escavações (3), contactos com objetos ou equipamentos (3) e causas naturais (3), seguindo-se as quedas em altura (2) e atos violentos (1).

Por outro lado, o número de acidentes graves diminuiu. Em 2022, a ITM contabilizou 183 acidentes de trabalho, por comparação com 222 em 2021 (em 2020, primeiro ano da pandemia, foram registados 96).

Segundo explica a informação do anuário, são considerados acidentes de trabalho graves todos os que tenham causado uma lesão permanente ou lesões temporárias, como fraturas, queimaduras externas até ao terceiro grau e superiores a nove por cento da superfície corporal, ou queimaduras internas e determinados ferimentos e traumatismos.



A maioria dos acidentes de trabalho foram, no entanto, de gravidade média, e também aqui houve uma descida face ao ano anterior: 933 em 2022 e 1.079 em 2021. Em 2020, tinham sido 344.

Já os acidentes ligeiros aumentaram gradualmente ao longo dos últimos três anos, passando de 137 em 2020 para 212 em 2021, e 400 em 2022.

Construção foi o setor com mais acidentes de trabalho

A construção foi a área de atividade que registou mais acidentes de trabalho no último ano. Com 413 ocorrências confirmadas pela ITM, o setor representou um quarto do total (25,01%) dos acidentes de 2022.

A seguir à construção, a saúde (com 277 casos e um peso de 16,91% no total), a indústria (com 247, correspondentes a 15,08%) e o comércio (com 189, que representam 11,54%) foram as áreas de atividade com mais acidentes de trabalho reportados.

Maioria dos processos foi tratado, mas 40 seguem para o Procurador-Geral

Durante o ano de 2022, foram comunicados à ITM 1.879 acidentes e sete incidentes em contexto laboral. Desses, 1.638 casos foram processados e dados como encerrados, enquanto 248 estão ainda a ser tratados, tendo 14 relatórios sido enviados ao Ministério Público e 40 sido objeto de relatório oficial que está a ser finalizado para ser enviado ao Procurador-Geral.

No decurso dos inquéritos realizados sobre os acidentes, os agentes da ITM inspecionaram 194 locais de trabalho.

Mais de 10 milhões de euros em multas

Em 2022, o organismo processou um total de 329.759 pedidos de fiscalização, efetuou 10.072 controlos e aplicou 2.396 multas administrativas num valor global de 10.426.800 euros.

Os inspetores realizaram vários tipos de inspeções, incluindo as relacionadas com segurança e saúde no trabalho, horas de trabalho e salários.

"Globalmente, a ITM encontrou melhorias no cumprimento das leis e regulamentos laborais durante o ano passado. No entanto, ainda existem áreas de preocupação", aponta o comunicado do organismo divulgado no dia da apresentação do anuário.

O documento alerta também para o dumping social - termo usado para definir práticas de concorrência desleal assentes no desrespeito dos direitos laborais -. "É proibida a prática, intencional ou não, de tirar partido das diferenças de remuneração e de regulamentação social para obter uma vantagem comparativa em relação aos concorrentes locais", lembra a ITM.

Por ocasião de apresentação do anuário, o ministro do Trabalho, do Emprego e da Economia Social, Georges Engel reconheceu que "a ITM é ainda demasiadas vezes conhecida pelos seus controlos e sanções", mas lembrou que o organismo "evoluiu, tanto em termos de pessoal como de organização interna, para se tornar um parceiro indispensável no domínio da saúde e da segurança no trabalho". "O seu principal papel é acompanhar, aconselhar e sensibilizar as empresas, a fim de garantir a saúde e a segurança nas empresas e o cumprimento das disposições do Código do Trabalho, garantindo assim, especialmente num contexto de escassez de mão-de-obra", sublinhou.

Para isso também está a ser analisada a aposta na Inteligência Artificial, com o estudo de projetos que poderão melhorar o serviço prestado aos cidadãos e uso de drones para beneficiar métodos de vigilância e prevenção.

