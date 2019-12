Um jovem de 20 anos foi uma das vítimas mortais das graves e demasiadas colisões que aconteceram de sábado para domingo nas estradas do país.

Luxemburgo. Acidentes causam duas mortes e 10 feridos só na última noite

Um jovem de 20 anos foi uma das vítimas mortais das graves e demasiadas colisões que aconteceram de sábado para domingo nas estradas do país.

Um jovem de 20 anos, residente em Buschrodt, foi uma das vítimas mortais que não sobreviveu ao embate do seu automóvel com uma árvore na estrada CR 115 entre Cruchten e Schrondweiler.

O jovem condutor que faleceu no local era o único passageiro do veículo e a polícia e bombeiros que o tentaram salvar, sem sucesso, ainda estão a apurar as causas do acidente.

O veículo ficou completamente destruído na parte da frente tal foi a força da colisão. Mas este não foi o único acidente fatal registado no Grão-ducado nas últimas horas.



A noite e madrugada de sábado para domingo foi fatal para dois automobilistas que faleceram vítimas de graves acidentes de viação. Outras 10 pessoas ficaram feridas nas estradas do país.

Morte na fronteira francesa

O segundo acidente fatal aconteceu por volta da 1h40 da madrugada de domingo na fronteira francesa do qual resultaram três feridos. Um deles acabou por falecer não resistindo aos ferimentos. A colisão aconteceu na CR 160 entre Dudelange e Zoufftgen. Os meios de socorro de Bettembourg, Dudelange e Kayl estiveram no local.

O primeiro embate sem resultados mortais passou-se ainda durante a tarde, pelas 17h50 na estrada de Mondorf, em Bettemburg do qual resultaram dois feridos. No local estiveram o SAMU e os bombeiros de Dudelange et Bettembourg.

Norte e sul do país

Mais a norte do país ocorreram dois dos acidentes. Um na CR 306 entre Vichten e Bissen pelas 18h53 (foto de abertura) , e outro mais tarde na RN 15, entre Buderscheid e Schumannseck pelas 19h15. Em cada uma destas ocorrências o condutor despistou-se sozinho e ficou ferido, tendo de ser assistido.

A polícia, corpo de bombeiros de Bissen, e uma ambulância de Ettelbruck e a polícia estiveram a assistir o ferido na CR 306 e foram obrigados a cortar o trânsito durante um período de tempo.

No sul do país, pelas 3h00 da madrugada mais um acidente aconteceu nesta noite, desta vez na RN10, entre Wintrange e Remerschen. Da colisão resultaram dois feridos. No local estiveram duas ambulâncias de Dudelange e Remich e os bombeiros de Schengen.

Já na sexta-feira, dia 6, um peão morreu e Esch outros ficaram feridos, vítimas de atropelamentos no Grão-Ducado.

Desde o início deste ano já aconteceram 19 mortes nas estradas do Luxemburgo.

