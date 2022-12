As longas negociações com a ArcelorMittal sobre o acesso ao terreno atrasaram as obras da ponte que custou 50 milhões de euros.

Luxemburgo abre a ponte para ciclistas mais longa da Europa

Gabrielle ANTAR As longas negociações com a ArcelorMittal sobre o acesso ao terreno atrasaram as obras da ponte que custou 50 milhões de euros.

O Luxemburgo inaugurou esta sexta-feira a mais longa ponte para ciclistas da Europa, permitindo aos ciclistas atravessar os 1.200 metros entre a cidade meridional de Esch-sur-Alzette até à universidade, na vizinha Belval, sem problemas com os carros.

O piso em amarelo é para quem anda a pé, o laranja é para os ciclistas. Frank Weyrich

A cerimónia de corte da fita teve lugar num dos últimos dias de 2022, após o encerramento do festival da Capital Europeia da Cultura em Esch, para o qual a ponte - que custou quase 50 milhões de euros - deveria ter estado pronta.

Mas as longas negociações com o gigante siderúrgico ArcelorMittal, que detém a maior parte dos terrenos sobre os quais se cruzam a ciclovia e o caminho pedonal, atrasaram os trabalhos. "A bicicleta oferece muitas vantagens ... esta nova ponte para peões e ciclistas é mais um passo para um planeamento seguro do tráfego aqui em Esch", disse a ministra do Ambiente Joelle Welfring.

Uma parte da ponte com 1,2 km.

A ponte faz parte de uma ciclovia de 2 km que também dá acesso à Avenida Rock'n'Roll, perto do Rockhall.

