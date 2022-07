Em 2021, houve um excesso de mortalidade de 1,3%, em comparação com os anos anteriores à pandemia de covid-19.

Luxemburgo. 9% das mortes em 2021 causadas pela covid-19

Simon MARTIN Em 2021, houve um excesso de mortalidade de 1,3%, em comparação com os anos anteriores à pandemia de covid-19.

Depois de um excesso de mortes em 2020, devido a pandemia de covid-19 que assolou o mundo, a situação acalmou ligeiramente em 2021, segundo um novo estudo do Statec publicado nesta quinta-feira.

Durante os dois anos da crise sanitária, muitos foram os efeitos do vírus. Entre eles, o excesso de mortalidade que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) "define-se como a diferença entre o número total de mortes estimado para um determinado local e período de tempo e o número esperado na ausência da crise".

No Luxemburgo, o impacto da crise sanitária nos números da mortalidade foi muito notório em 2020. Nesse ano, o Estadoc contou mais 326 mortes (+7,6%) do que um ano antes, de um total de 4.609 mortes registadas em 52 semanas.

No ano seguinte, o Statec revela que foram registadas 4.489 mortes entre a população do Grão-Ducado. Este número é um ligeiro decréscimo de 120 pessoas, em relação a 2020. O excesso de mortalidade como resultado da crise sanitária no Luxemburgo está relativamente contido, em comparação com outros países europeus, especialmente em 2020", disse o instituto de estatística.

Em 2020 e 2021, um total de 916 pessoas morreram de covid-19 no Luxemburgo. Representam 9% de todas as mortes em 2021, uma descida em comparação com 11%, em 2020.

O primeiro trimestre de 2021, quando a campanha de vacinação estava no início, foi o mais "mortífero". O estudo contou 439 mortes em janeiro de 2021, 361 em fevereiro e 418 em março. "Este número de mortes é superior ao registado no primeiro trimestre de 2020 (1.125 mortes, +8,2%)".

Entre as mortes de 2021, os homens são a maioria, com 51,1%. Há que notar a incidência de óbitos entre os mais velhos. "O aumento de mortes continua limitado entre os 70 e 89 anos, mas é muito claro a partir dos 90 anos de idade. Assim, em 2020, foram observadas mais 22,9% de mortes aos 90/94 anos (+10,8% em 2021). Para aqueles com 95 anos ou mais, este aumento é ainda mais acentuado: +30,6% em 2020 e até +40,7% em 2021", analisa o Statec.

E sem pandemia? Qual seria o número esperado de mortes em 2020 e 2021?

Aplicando a mortalidade observada durante o período de 2017 a 2019, é possível estimar o número de mortes que poderiam ser esperadas. "As probabilidades de se morrer por idade e sexo durante os anos 2017 a 2019, estima-se que o número de mortes teria sido de 4.356 em 2020. De acordo com esta estimativa, observa-se assim "um excesso de mortalidade de cerca de 5,8% em 2020", diz o instituto.

Se a mesma metodologia for utilizada para os dados de 2021, estima-se que o número de mortes teria sido de 4.433 (para 4.489 mortes registadas). De acordo com esta estimativa, nota-se um excesso de mortalidade de cerca de 1,3%.

Finalmente, é de notar que durante o primeiro trimestre de 2022, o Statec registou 1.194 mortes: 398 mortes em janeiro de 2022, 396 em fevereiro e 400 em março. Este número de mortes é quase equivalente ao registado durante o primeiro trimestre de 2021.





