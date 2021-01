Dos 5,226 convites enviados aos profissionais de saúde para se vacinarem contra a covid-19 no Hall Vitor Hugo, apenas 1,637 foram aceites até agora. O prazo termina entre os dias 21 e 24 janeiro.

Luxemburgo. 68% dos convites para vacinação ainda estão sem resposta

Paula SANTOS FERREIRA Dos 5,226 convites enviados aos profissionais de saúde para se vacinarem contra a covid-19 no Hall Vitor Hugo, apenas 1,637 foram aceites até agora. O prazo termina entre os dias 21 e 24 janeiro.

No dia 1 de janeiro, o ministério da Saúde enviou 5,226 convites para os profissionais de saúde do Luxemburgo se vacinarem contra a covid, reservando a sua vez no Centro de Vacinação, no Hall Vitor Hugo. Até hoje, dia 20 de janeiro, apenas 1,637 desses convites foram aceites por estes profissionais que decidiram que estão já a ser vacinados, ou seja, houve até agora 31,3% de respostas positivas.

A informação foi hoje dada pela ministra da Saúde Paulette Lenert numa resposta parlamentar aos deputados Claude Wiseler e Gilles Roth, do CSV, que questionaram a governante sobre o número de convites enviados e a taxa de participação dos profissionais de saúde nesta vacinação.

Alguns profissionais de saúde reticentes em tomar vacina contra a covid-19 Até à data, cerca de 3.900 pessoas já aderiram à campanha de vacinação.

Os convites foram enviados aos profissionais das "Redes de Apoio e Cuidados" de saúde, que fazem serviços domiciliários aos doentes, ao pessoal das ambulâncias do CGDIS, a médicos e profissionais de saúde independentes.

Paulette Lenert salientou que estes números não são os finais dado que os prazos de inscrição para a vacinação deste grupo de profissionais, terminam amanhã, 21 de janeiro, e no dia 24, pelo que só depois de expirar é que o balanço final será feito.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.