Luxemburgo. 595 novas infeções em 24 horas. E mais duas mortes

Paula SANTOS FERREIRA Nunca o país teve tantos casos positivos de covid-19 num dia. Há já mais de 3500 infeções ativas e cada infetado já contagia mais do que 1,5 pessoas, o que significa que a doença está a propagar-se mais e mais depressa entre a população.

São mais 179 novas infeções do que as registadas ontem, quarta-feira. No total de hoje, 595 novos casos de infeção foram detetados nas últimas 24 horas, entre 12 177 testes de despistagem realizados.



Mais duas mortes ocorreram devido à pandemia o que eleva para 140 o número de óbitos desde o início da covid-19 no país. No total, 13.753 pessoas já foram infetadas.

A taxa de reprodução efetiva do vírus é agora de 1,52 contra 1,28 da registada quarta-feira. Isto significa que uma pessoa infetada contagia 1,5 outras pessoas e que a disseminação da doença entre a comunidade está a aumentar.

Neste momento, 95,03 pessoas entre cada 100 mil habitantes do país estão infetados, um valor mais elevado do que o de quarta-feira em que os 416 casos significava que 66,44 casos por 100 mil habitantes.

E onde foram detetados os 595 casos? 410 por indicação médica, 152 nos testes de larga escala, seis nos testes de despistagem no aeroporto do Findel, o que significa que se trata de viajantes que aterraram no país, e 27 nos testes no rastreamento de contactos com infetados.

Entre as hospitalizações o número de internamentos mantém-se, com 61 pessoas embora haja mais dois doentes nos cuidados intensivos, ou seja, oito pacientes em estado grave encontram-se nestas unidades.

“Os números são preocupantes e eles vão continuar a aumentar se as pessoas não mudarem os seus comportamentos”, avisa Paul Wilmes, investigador e porta-voz do grupo de trabalho Covid-19 a propósito das novas infeções diárias.

O investigador apela para cada pessoa cumprir o distanciamento social, usar máscara e higienizar as mãos frequentemente.

As famílias continuam a ser a principal fonte de contágio da covid-19 no país.

Já ontem a Ministra da Saúde alertou para a situação muito grave no País e pediu para as pessoas ficarem o maior tempo possível em casa.

