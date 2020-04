Em poucos dias a equipa de voluntárias costurou 3000 exemplares deste material de proteção contra o covid-19. Agora vão costurar outras proteções e apelam a mais gente para se juntar à equipa.

Luxemburgo. 45 costureiras unidas na criação de máscaras para enfermeiros

Redação Em poucos dias a equipa de voluntárias costurou 3000 exemplares deste material de proteção contra o covid-19. Agora vão costurar outras proteções e apelam a mais gente para se juntar à equipa.

São reformadas, em desemprego parcial ou ainda no ativo, ou simples amadoras, e em comum têm uma máquina de costura e um grande espírito de solidariedade. As costureiras do Luxemburgo também se uniram para combater o novo coronavírus, costurando máscaras e roupa de proteção para os enfermeiros do país.



A ideia desta “Bitzequipe” nasceu entre um doente já curado, Bernadette Reuter e Eva Ferranti, costureira conhecida que tem uma oficina de costura em Bascharage, já encerrada e que agora voltou a funcionar desde meados de março para costurar vestuário de proteção para os profissionais de saúde (fotos em baixo). O doente curado, contabilista de profissão, exprimiu a estas mulheres a necessidade que sentia em "ser útil" a todos aqueles "que arriscam diariamente a vida para ajudar" os doentes.

Mais de 3000 máscaras

Em poucos dias a equipa de costureiras entregou mais de 3000 máscaras para o pessoal de enfermagem que está na linha da frente da batalha contra o vírus, conta a edição francesa do Wort.



Estas mulheres decidiram “ajudar a equipa em campo” fazendo o que melhor sabem: costurar.

Decididas a reunir o maior número possível de costureiras Bernardette Reuter, membro de um dos clubes da Union Luxembourgeoise Soropitimist Internacional recorreu a esta associação divulgar o projeto e rapidamente surgiram mulheres prontas a ajudar. "Fiquei imediatamente convencida", diz, por seu turno, Marianne Gillen, responsável de um desses clubes, que com a ajuda de Christiane Sadler, presidente desta união lançaram o apelo a todos os membros da organização, e ainda a amigos e familiares.

Em poucos dias juntaram-se reuniram-se 45 costureiras que aderiram ao projeto. "Um momento incrível de solidariedade", declara Bernadette Reuter, à edição francesa do Wort.

Cada uma das costureiras recebeu um kit de costura para as máscaras, preparado pela oficina de Eva Ferranti.

Um elástico, tecido Tyvek, material sintético usado principalmente para embalagens esterilizadas e roupas de proteção, e um carretel de linha de costura, compunham o Kit. As costureiras meteram mãos à obra e não têm parado de trabalhar.

Mais material de proteção

E não se vão ficar só pelas máscaras. Vão costurar também protetores para os cabelos e máscaras cirúrgicas. O tecido para estas máscaras já foi encomendado só que está bloqueado na Alemanha.

As dúvidas e ideias desta equipa da máquina de costura são divulgadas por email a todos os membros.

Mas Bernardette Reuter e Eva Ferranti querem atrair mais "soldados" para esta “força armada” na retaguarda, mas que dá uma assistência fundamental aos enfermeiros na linha da frente. Assim quem se quiser juntar a esta iniciativa pode fazê-lo através deste email: bitzequipe@gmail.com.

