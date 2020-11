A faixa etária 15-29 anos passou a ser a mais afetada pela epidemia, seguindo-se as pessoas com mais de 75 anos. O número de infeções mantém-se elevado, vinca o balanço semanal da doença.

Luxemburgo. 31% das mortes por covid ocorreram nos últimos 15 dias

Paula SANTOS FERREIRA A faixa etária 15-29 anos passou a ser a mais afetada pela epidemia, seguindo-se as pessoas com mais de 75 anos. O número de infeções mantém-se elevado, vinca o balanço semanal da doença.

Na última semana, registaram-se 4.013 novos casos de infeção no país, menos 120 do que os detetados entre os dias 2 e 8 de novembro (4.133), contudo, o nível de infeções continua elevado no país, como refere o balanço semanal sobre a situação da epidemia no Luxemburgo, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.



Os dados confirmam o que o primeiro-ministro, Xavier Bettel e a ministra da Saúde declaram na terça-feira ao país: a situação estabilizou mas o nível das infeções continua elevado. Se até domingo a tendência não reverter, na próxima semana, o Luxemburgo entra numa nova fase de encerramento do setor da Horeca e parte dos alunos regressam a casa, com ensino à distância.

Os números da mortalidade pela doença são muito altos. Em apenas sete dias, de 9 a 15 de novembro faleceram mais 39 pessoas por covid-19, que a juntar-se aos 35 óbitos ocorridos na semana precedente, totalizam 74 mortes, em 15 dias. Só nestas duas últimas semanas registaram-se quase 30,8% do total das 240 mortes que a epidemia já causou no país desde o início, em março, há oito meses. O número de óbitos nos lares de terceira idade (125) representa metade das mortes atribuídas à covid-19 no Grão-Ducado (240).

A idade média dos doentes que não sobreviveram à infeção do novo coronavírus era de 85 anos.

Jovens os mais afetados

A população com mais de 75 anos continua a ser a segunda mais afetada pela epidemia, sendo agora entre os 15-29 anos onde se regista o maior número de casos. Na semana precedente a faixa etária mais afetada foi a dos 45 aos 49 anos. Entre os mais pequenos, dos 0-14 anos, a taxa de incidência diminuiu ligeiramente e é menos elevada do que nos adultos, refere o relatório.



As 4.013 novas infeções foram identificadas entre os 67 734 testes de rastreio realizados, sendo a taxa de positividade de 5,92.

Ao nível hospitalar, os internamentos nas unidades dos cuidados intensivos (UCI) continuaram a aumentar, com mais 42 pessoas internadas entre 9 e 15 de novembro, contra as 36 da semana anterior. Estes doentes graves da covid ocupavam 46,8% do total de camas da UCI no país.

Como recordou a ministra da Saúde na terça-feira a situação dos hospitais está sob pressão, mas tem de continuar a existir uma margem de manobra para que todos os doentes, infetados pela epidemia, mas também com outras doenças possam ser tratados.

A boa notícia é que na última semana 17 734 pessoas foram dadas como recuperadas das infeções, e foram mais 4310 do que na semana anterior (13 424).

Entre 9 e 15 de novembro, 8.776 pessoas encontravam-se em isolamento e 7.874 em quarentena (menos 11% do que na semana precedente), mas também na situação da quarentena, o Contatc Tracing pode ter influenciado os números, pela impossibilidade de rastrear todos os contactos.

