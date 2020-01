Luxemburgo. 2019 em 12 imagens

A morte do Grão-Duque Jean, um tornado que destruíu 314 habitações, obras na Gare que não acabam e um arcebispo luxemburguês nomeado cardeal pelo papa. Recorde aqui 12 acontecimentos que marcaram o ano no Grão-Ducado.

A morte do Grão-Duque Jean, um tornado que destruíu 314 habitações, obras na Gare que não acabam e um arcebispo luxemburguês nomeado cardeal pelo papa. Recorde aqui 12 acontecimentos que marcaram o ano no Grão-Ducado.





Cada rua, uma grua

Máquinas barulhentas, buracos, estradas fechadas e trânsito infernal. É o cenário da cidade do Luxemburgo no último ano, depois de, em outubro de 2018, o Governo ter decidido aumentar o percurso do elétrico na capital. Os habitantes queixam-se da falta de mobilidade e a vida dos comerciantes ressente-se, em alguns casos de forma dramática. Na Avenida da Liberdade, várias lojas fecharam, algumas para evitar o caos, outras porque não conseguem sobreviver.

Início das greves estudantis pelo clima no Luxemburgo

No dia 15 de março, mais de 10 mil jovens do Luxemburgo faltaram às aulas para protestarem nas ruas em defesa do ambiente. Os jovens de todo o mundo responderam assim em massa ao apelo de Greta Thunberg, a jovem sueca ativista que incitou os mais novos a moblizarem-se contra as alterações climáticas. Desde então, seguiram-se mais manifestações na capital do Grão-Ducado, organizadas pelos jovens, sempre com o mesmo objetivo: salvar o planeta.

Morte do Grão-Duque Jean

No dia 23 de abril, foi anunciada a morte do Grão-Duque Jean. Tinha 98 anos e foi vítima de uma pneumonia. Neto de Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel, Jean do Luxemburgo assistiu aos acontecimentos mais importantes do seu país. E não foi apenas uma testemunha passiva da História. O ex-soberano lutou para libertar o Grão-Ducado junto do Exército britânico, depois de uma fuga para o exílio que passou por Portugal. No dia 4 de maio, a Catedral do Luxemburgo encheu-se para o funeral do ex-soberano. Público e personalidades dos mais variados quadrantes estiveram presentes, entre eles os duques de Bragança e o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que veio representar Portugal no funeral.

Steve Duarte fala pela primeira vez em público

Em maio, o lusodescendente de 32 anos - que trocou o Luxemburgo pelo autoproclamado Estado Islâmico em setembro de 2014 -, foi capturado na Síria pelas forças rebeldes. Poucas semanas depois, falou pela primeira vez em público, numa entrevista à estação de televisão curda Rudaw. Steve Duarte mostrou estar arrependido e disse que queria voltar com a família para o Luxemburgo. O lusodescendente esteve detido numa prisão no sudeste da Síria, mas, depois do ataque turco às forças do Curdistão, no início de outubro, o Governo do Grão-Ducado admite não saber do seu paradeiro.

Em Wiltz, todos os caminhos vão dar a Fátima

Na quinta-feira de Ascensão, dia 30 de maio, cerca de vinte mil fiéis, a maioria da comunidade portuguesa, participaram na famosa peregrinação anual dedicada a Nossa Senhora de Fátima, cujas alegadas aparições, em 1917, tornaram-na popular pelo mundo fora. No Luxemburgo, o santuário de Fátima foi construído em 1951, e partiu de uma promessa de um grupo de habitantes de Wiltz que, refugiados na cave da casa paroquial, em janeiro de 1945, prometeram construir um santuário se sobrevivessem à guerra.



Tornado atinge o sul do Luxemburgo

No dia 9 de agosto, um tornado atingiu o sul do Luxemburgo, provocando dezenas de feridos e danificando pelo menos 314 edifícios. Os municípios mais afetados foram os de Pétange e Kaërjeng. Telhados voaram e carros ficaram destruídos. O chão ficou coberto de escombros e as paredes com marcas da violência do vento: vidros e portadas partidos, buracos abertos pela chapa e telhas espatifadas contra o cimento. Várias famílias ficaram desalojadas e algumas ainda continuam com as casas danificadas. Até novembro, o Ministério da Família, da Integração e da Grande Região tinha recebido 60 pedidos de assistência social. As empresas de seguros receberam 2.400 pedidos de indemnização, cujos custos rondam os 100 milhões de euros, segundo a Associação de Companhias de Seguros (ACA, na sigla em francês).

Félix Braz sai do Governo após sofrer ataque cardíaco

O ministro lusodescendente, muito querido entre a comunidade portuguesa, foi vítima de um ataque cardíaco no dia 22 de agosto, quando passava férias na Bélgica. Félix Braz foi operado de urgência e esteve hopsitalizado durante vários meses. Agora, apesar de ainda estar a recuperar do ataque cardíaco, teve autorização do médico para passar o Natal em casa com a família. O político já não volta para o Governo: as suas pastas foram distribuídas e François Bausch foi nomeado primeiro-ministro dos Verdes. No final do ano, o vice-primeiro ministro do partido socialista (LSAP), Étienne Schneider, anunciou também a sua saída do Governo em fevereiro.

Boris Johnson deixa Bettel sozinho num discurso sobre o Brexit

Em setembro, o primeiro-ministro britânico veio ao Luxemburgo para um encontro com o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel. No final do encontro, Boris Johnson não compareceu à conferência de imprensa, deixando Bettel a falar sozinho para os jornalistas. O episódio foi registado e tornou-se manchete de vários jornais internacionais.

Jean-Claude Hollerich é nomeado cardeal

No início de outubro, o arcebispo do Luxemburgo Jean-Claude Hollerich foi elevado a cardeal pelo Papa Francisco. Estava de férias em Portugal, quando começou a receber mensagens de parabéns. Hollerich não esperava a nomeação, segundo disse posteriormente em várias entrevistas, e foi apanhado de surpresa. Em outubro o momento viria a ser oficializado e viria a receber o chapéu vermelho, no Vaticano, o primeiro cardeal luxemburguês.

Portugal vence o Luxemburgo e apura-se para o Euro 2020

Em novembro, a seleção portuguesa veio até ao Luxemburgo defrontar a equipa luxemburguesa. Entre os 8.500 adeptos que encheram o Josy Barhtel, esteve o Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, e a eurodeputada luxemburguesa, Isabel Wiseler. Cristiano Ronaldo marcou o nonagésimo nono golo pela formação das ‘quinas’, aos 86 minutos, e Portugal acabou por vencer, ao impor-se por 2-0 ao Luxemburgo. O mau estado do relvado foi mencionado várias vezes em entrevistas, e o campo de futebol luxemburguês foi inclusive comparado a um "campo de batatas" por Cristiano Ronaldo.

Tragédia no mercado de Natal

No final de novembro, a morte de um menino de dois anos no mercado de Natal da praça Guillaume II chocou o Luxemburgo. A criança foi esmagada por uma estátua de gelo de 700 kg. Segundo a polícia, o menino não resistiu aos ferimentos graves e acabou por perder a vida ainda no local, na ambulância. O menino luxemburguês, de origem kosovar, foi sepultado em Krstec. O caso ainda está a ser investigado pelo Ministério Público e as causas do incidente continuam por apurar. Segundo o autor da estátua, “só uma intervenção humana” poderá ter originado o fatídico acontecimento. E defende: "Alguém empurrou a estátua".

Nora Back é eleita presidente da OGBL

No início de dezembro, Nora Back foi eleita presidente da OGBL com 97,5% dos votos. Back, que vai suceder a André Roeltgen, começou a trabalhar na OGBL em 2004, onde começou como secretária-central adjunta afeta ao sindicato da saúde, serviços sociais e educativos. Em 2008 passou a secretária-central do mesmo sindicato, em 2019 é a primeira mulher a liderar uma central sindical no Luxemburgo.