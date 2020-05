Luxemburgo. 20% dos residentes tem dificuldade em lidar com despesas inesperadas

As pessoas que vivem sozinhas e com filhos são as que mais dificuldades apresentam na hora de lidar com um gasto que não estava planeado.

Diana ALVES As pessoas que vivem sozinhas e com filhos são as que mais dificuldades apresentam na hora de lidar com um gasto que não estava planeado.

Pagar um funeral, uma cirurgia que não estava planeada ou substituir uma máquina de lavar que avariou são despesas com as quais boa parte dos residentes não consegue lidar.

Segundo dados do Eurostat, praticamente um quinto da população do Luxemburgo tem dificuldade em fazer face a despesas inesperadas. Os dados do gabinete europeu de estatística, divulgados hoje, mostram que, em 2018, 19,7% dos residentes não conseguiram arcar com despesas inesperadas.

Mesmo assim, a taxa apresenta uma quebra de um ponto percentual face ao ano anterior e de dois em relação a 2016. No conjunto dos países da União Europeia (UE), a proporção de europeus com dificuldades em suportar gastos imprevistos sobe para 32%, uma média que diz respeito a 2019, embora os dados referentes ao Luxemburgo datem do ano anterior.

Entre os Estados-membros da UE, a Croácia é o país com a maior taxa – 52% – de pessoas com dificuldades em pagar despesas inesperadas. No outro extremo da lista está Malta, onde essa proporção cai para 15%.

Na lista dos países do bloco, o Luxemburgo está mais próximo de Malta do que da Croácia, isto é, encontra-se no fundo da tabela. No Grão-Ducado, Áustria e Suécia a percentagem ronda os 20%, tratando-se da segunda taxa mais baixa depois da de Malta.

As estatísticas do Eurostat mostram que tanto no Luxemburgo, como no conjunto dos países do bloco, são as pessoas a viver sozinhas as que mais dificuldades apresentam na hora de lidar com um gasto que não estava planeado. A taxa é particularmente elevada no caso das famílias monoparentais: na UE 56% destas famílias não conseguem lidar com aquele tipo de despesas, ao passo que no Grão-Ducado essa taxa é de 45,2%.



