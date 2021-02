No Grão Ducado, registaram-se 2.331 infeções ativas e 48.006 pessoas foram consideradas curadas nas últimas 24 horas.

Luxemburgo 190 testes positivos à covid-19 e 2 mortes associadas à doença

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo ministério da Saúde, dos 10.979 testes realizados nas últimas 24 horas, 190 tiveram resultado positivo à covid-19.

De acordo com o boletim epidemológico, registou-se uma taxa de reprodução efetiva do vírus de 1,08 nas últimas 24 horas.

O Grão-Ducado registou mais duas mortes associadas à infeção provocada pelo novo coronavírus, um total de 586 desde o início da pandemia.

Covid-19 identificada em 14 dos 52 lares de idosos do país A covid-19 está presente em quase 27% dos lares de idosos do país.

Existem 68 pessoas hospitalizadas no Luxemburgo, mais três que na segunda-feira, das quais 13 estão a receber cuidados intensivos, mais duas que no dia anterior.

Entretanto, 586 pessoas receberam as primeiras doses de vacina contra a covid-19 e 225 receberam a segunda dose da vacina. No total, existem atualmente 13.241 doses administradas no Grão-Ducado.

