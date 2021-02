Mais de 90% dos indivíduos foram autuados por circular na rua sem justificação durante o recolher obrigatório. A multa é de 300 euros.

Luxemburgo. 170 pessoas multadas por violação das medidas anti-covid

Paula SANTOS FERREIRA Mais de 90% dos indivíduos foram autuados por circular na rua sem justificação durante o recolher obrigatório. A multa é de 300 euros.

Os residentes no Luxemburgo continuam a arriscar saídas, sem justificação, durante o recolher obrigatório em vigor entre as 23h00 e as 06h00 da manhã. Por vezes são descobertos e abordados pelas equipas policiais nas suas rondas de vigilância e acabam multados. Atualmente, a multa por incumprimento desta medida anti-covid é de 300 euros.

No total, a polícia do Luxemburgo realizou 330 controlos das regras anti-covid durante a semana passada. Destes, 280 controlos foram de vigilância ao cumprimento do recolher obrigatório, onde os tais 170 residentes acabaram por ser multados.

Em sete casos os agentes policiais enviaram uma queixa às autoridades competentes ou estabeleceram um protocolo por não respeito das regras sanitárias de prevenção da pandemia.

