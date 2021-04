Regista-se uma morte no Grão-Ducado desde a última atualização.

Luxemburgo. 165 novos casos de covid-19 em dois dias

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde neste início de semana, contam-se 165 novos casos de covid-19. As contas dizem respeito a dois dias, uma vez que a pasta da Saúde deixou de publicar os números ao domingo. Foram efetuados 6.049 testes no sábado, com 109 positivos, e 409 no domingo, identificando 56 casos de covid-19.

Há a lamentar uma morte de covid-19, o que significa que o número total de mortes no Grão-Ducado atingiu 791.

Há 94 pacientes em cuidados hospitalares, enquanto o número em cuidados intensivos está nos 37.





