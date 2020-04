Os números de pacientes infetados que já recuperaram e estão bem está a aumentar no Grão-Ducado, o que é uma boa notícia.

Luxemburgo. 16 doentes curados nas últimas horas, 190 já tiveram alta no total

Paula SANTOS FERREIRA Os números de pacientes infetados que já recuperaram e estão bem está a aumentar no Grão-Ducado, o que é uma boa notícia.

Na história da epidemia no Luxemburgo já há notícias mais animadoras. Desde sexta-feira à noite até sábado 16 doentes que estavam internados tiveram alta hospitalar, por os médicos os considerem já tratados e recuperados da doença.

No total, desde o início da epidemia no país quase 200 pessoas, 190 respectivamente, tiveram alta hospitalar, o que é uma boa notícia. Foi a 29 de fevereiro que o Luxemburgo registou o primeiro caso de covid-19 no país.

No entanto, atualmente e com o aproximar do pico da epidemia, os números de infeções vão continuar a aumentar, nestes dias, segundo prevêm os especialistas.

Recorde-se que no último balanço divulgado pelo primeiro-ministro Xavier Bettel e pela ministra da Saúde Paulette Lenert, sábado à noite, registaram-se 117 novas infeções pelo novo coronavírus, subindo o total para 2729 casos, no país. A média de idades das pessoas contaminadas é de 46 anos. Também o número de casos mortais permanece estável.

Taxa de letalidade baixa

Como já anunciou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, "a taxa de letalidade é de 1,1%, o que é bastante baixa", tal como o Contacto já tinha avançado. A taxa de letalidade refere-se ao número de mortes por uma doença, entre o número de pessoas infetadas, neste caso pela covid-19. Já a taxa de mortalidade é o índice demográfico que representa o número de mortes entre o total da população do país, por todas as causas.

Apesar da letalidade pelo novo coronavírus ser menor no país, Paulette Lenert avisa: "não devemos pensar que existe menos perigo no Luxemburgo, do que noutros lugares".

Aliás, a população tem de continuar a respeitar o confinamento em casa, para evitar que a situação no país piore. "Os tempos mais difíceis ainda estão para vir. Ainda não atingimos o pico", precisou a ministra.

Durante o dia de hoje será divulgado os novos dados sobre a situação no país.

