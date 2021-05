Por ser feriado, há menos informação sobre os números oficiais da situação pandémica no Luxemburgo.

Luxemburgo. 151 novos casos de covid-19 no último dia

Nesta quinta-feira, 13, em que é feriado no Luxemburgo, o Ministério da Saúde deu conta apenas do número de novos casos e testes realizados no último dia.

Há, portanto, 151 novos casos confirmados do vírus, de um universo de 11.359 testes realizados nas últimas 24 horas.

Não há informação sobre hospitalizações ou óbitos.

Até à data, foram administradas 262.896 doses de vacinas contra a covid-19 no Grão-Ducado.





