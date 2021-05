Quase todos os acidentes aconteceram à noite nas estradas do país.

Luxemburgo. 10 feridos em oito acidentes de viação só este sábado

Foi uma tarde e uma noite complicada nas estradas do país e com consequências pesadas embora não houvesse nenhuma fatalidade a registar. Mas os acidentes e os feridos foram muitos para poucas horas.

Só durante a noite os acidentes causaram oito feridos ligeiros. De acordo com o relatório das autoridades a primeira colisão ocorreu pelas 17h30 da tarde entre um automóvel e uma motorizada na Rue de l'Usine, em Rumelange, do qual resultou um ferido.

Logo depois dois acidentes, envolvendo apenas um veículo cada um, em ruas diferentes na capital, sucederam ao mesmo tempo, um na rotunda de Gluck e outro na Av. John F. Kennedy em Kirchberg. Ambos os condutores ficaram feridos.

Pelas 18 horas, mais um acidente foi registado com um veículo na autoestrada A13, entre Sassenheim e Pétange, do qual resultou um ferido. Quase à mesma hora, a polícia acudia a uma colisão entre dois automóveis em Rond-Point Gluck, na cidade do Luxemburgo, do qual resultaram dois feridos ligeiros.

Quarenta minutos depois outro acidente rodoviário, desta vez na A3 na direção de Dudelange para Metz, França. Aqui a situação envolveu apenas um veículo e resultaram mais dois feridos. No seu relatório o CGDIS comunica ainda mais dois acidentes que contabilizaram outros dois feridos, um em Aspelt e outro entre Bascharage e Clemency.

