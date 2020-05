"Todas foram tratadas, tiveram alta e estão bem", garantem as especialistas Kerstin Wagner e Isabel De La Fuente.Nos últimos 15 dias apenas uma criança foi internada, tendo os casos diminuido bastante. No regresso à escola, há que manter as medidas de proteção.

Luxemburgo. 10 crianças estiveram hospitalizadas devido à covid-19

Paula SANTOS FERREIRA "Todas foram tratadas, tiveram alta e estão bem", garantem as especialistas Kerstin Wagner e Isabel De La Fuente.Nos últimos 15 dias apenas uma criança foi internada, tendo os casos diminuido bastante. No regresso à escola, há que manter as medidas de proteção.

Até agora registaram-se no Luxemburgo 10 casos de infeção pelo novo coronavírus em crianças com menos de 14 anos que obrigaram ao seu internamento. Contudo, duas especialistas pediátricas do Luxemburgo acreditam que o pior já passou, "pois parece que o pico da pandemia já aconteceu".

"Todos os casos foram tratados e as crianças ficaram bem", confirmaram ao Contacto a cardiologista pediátrica Kerstin Wagner do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e a pediatra Isabel de La Fuente da Kannerklinik do CHL.

“Desde há duas semanas os casos diminuíram bastante e apenas uma criança foi hospitalizada, nestes últimos 15 dias, o que é um bom sinal e faz-nos acreditar que o pico da pandemia já passou”, consideram ambas as especialistas.

Regresso às aulas

E com a reabertura das escolas, os casos podem surgir e aumentar? “É normal que surjam mais crianças infetadas com o coronavírus com o regresso à escola, contudo, convém lembrar que o Luxemburgo está a realizar testes de despistagem em larga escala, pelo que os casos de infeção serão identificados e isolados", diz Kerstin Wagner.

Por outro lado, as consultas pediátricas também vão recomeçar a partir de dia 4 de maio, o que é bom”, lembra a cardiologista pediátrica. E acrescenta: “Há muito tempo que as crianças estão fechadas em casa por isso é bom que regressem à escola. Temos de aprender a viver com o vírus, mantendo sempre as medidas de proteção”.

