“Luxembourg Air Rescue” é o melhor do mundo

A empresa luxemburguesa de transporte aéreo de doentes, “Luxembourg Air Rescue”, reforçou esta semana a sua frota de avionetas com a sexta “Learjet 45XR”.

O novo aparelho (avião-ambulância), equipado para prestar cuidados intensivos aos doentes foi apresentado, esta semana, no aeroporto do Findel.

A empresa, de vocação humanitária, assegura o repatriamento de doentes ou feridos, do país em que se encontram, na altura, para o Luxemburgo.

O “Luxembourg Air Rescue” realizou 842 missões, em 81 países, em 2018.

Os membros afiliados não pagam nada por este serviço, sem ser a cota anual, a partir de 65 euros. Para os outros, o preço é muito variável. Pode ir de 30.000 euros, desde as ilhas Canárias, a 100.000, se for da Ásia.

O profissionalismo e a competência da tripulação e do pessoal médico foram recompensados, recentemente, com a atribuição do prémio internacional da melhor ambulância aérea do mundo (“Best Air Ambulance Provider in the World”.

Avelino Gomes