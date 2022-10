Saiba quais são os destinos cujos horários serão reforçados nos próximos meses.

Luxair vai ter mais voos durante o inverno

A companhia aérea luxemburguesa anunciou, esta sexta-feira, que vai voar com maior frequência para várias cidades na Europa, Marrocos e Emirados Árabes Unidos, como parte da adaptação do plano de voo para o inverno 2022/2023. Conheça-o abaixo.

Agadir , a maior estação balnear de Marrocos, terá um voo semanal, aos sábados;

, a maior estação balnear de Marrocos, terá um voo semanal, aos sábados; Bordéus terá mais voos nas férias de Natal e Carnaval, com ida e volta às quartas e sábados;

terá mais voos nas férias de Natal e Carnaval, com ida e volta às quartas e sábados; Dubai terá três voos semanais, também nas épocas festivas ;

terá três voos semanais, também nas épocas festivas ; Malta terá novos voos devido a uma rotação semanal aos sábados, a partir de 11 de fevereiro;

terá novos voos devido a uma rotação semanal aos sábados, a partir de 11 de fevereiro; Nápoles terá dois voos semanais de ida e volta, às quintas-feiras e aos domingos;

terá dois voos semanais de ida e volta, às quintas-feiras e aos domingos; Munique terá mais um voo, ao domingo, durante toda a temporada, elevando o total de voos semanais para 13;

terá mais um voo, ao domingo, durante toda a temporada, elevando o total de voos semanais para 13; Barcelona terá um novo voo aos sábados;

terá um novo voo aos sábados; Veneza passará a ter seis viagens por semana.

Destinos novos no verão

Portugal entre os destinos preferidos dos residentes do Grão-Ducado Apesar dos constrangimentos gerais no setor da aviação, o balanço da Luxair do verão passado foi positivo.

No próximo ano, além de acrescentar voos diretos para Santorini e Mykonos, e de um voo adicional por semana para Toulon e Málaga, a Luxair vai introduzir novos destinos para expandir a sua aposta no sol e no calor.

São eles Izmir, na Turquia, e Chania, na ilha de Crete (Grécia), que serão servidos a partir de 6 de abril e 12 de maio, respetivamente, ambas com um voo por semana.

