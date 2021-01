Findel vai ter ligações com o Dubai, Belgrado, Rostock, Oslo e Sälen.

Luxair vai aumentar lista de destinos

Findel vai ter ligações com o Dubai, Belgrado, Rostock, Oslo e Sälen.

A companhia aérea luxemburguesa anunciou esta quarta-feira em comunicado que vai voar para as cidades de Dubai, Belgrado, Rostock, Oslo e Sälen.

A primeira ligação aérea, que já pode ser reservada, é com Dubai e Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos. Estão previstos dois voos no dia 15 de fevereiro, durante as férias de Carnaval, com regresso marcado para o dia 19 de fevereiro.Com voos de ida e volta nas mesmas datas, a Luxair e a LuxairTours propõem também uma escapada até à estância de esqui em Sälen, na Suécia.

Para a época de verão de 2021, a Luxair vai criar três novas rotas. A partir de 3 de maio, a ligação com a capital da Noruega, Oslo, vai ter dois voos por semana, aumentando para três ligações semanais a partir de junho (as reservas podem ser feitas a partir de 25 de janeiro).

Os dois voos semanais com destino à capital da Sérvia, Belgrado, começam a 3 de junho (reservas a partir de 25 de janeiro), enquanto que para a cidade alemã de Rostock, banhada pelo mar Báltico, haverá um voo a cada semana a partir de 19 de junho (reservas a partir de 25 de janeiro).



