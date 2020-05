A companhia aérea luxemburguesa vai voltar a voar para as cidades de Lisboa e Porto a partir do dia 30 de maio, data que assinala o fim de semana de Pentecostes.

Luxair retoma voos para Lisboa e Porto a partir de 30 de maio

Redação A companhia aérea luxemburguesa vai voltar a voar para as cidades de Lisboa e Porto a partir do dia 30 de maio, data que assinala o fim de semana de Pentecostes.

Em comunicado emitido pela Luxair esta tarde, a companhia aérea grã-ducal precisa ainda que para além das duas cidades portuguesas, vai estabelecer ligações com voos para mais três destinos: dois na Alemanha (Hamburgo e Munique) e um na Suécia (Estocolmo) a partir de 29 de maio.

Joe Schroeder, porta-voz da Luxair, congratulou-se pela retoma dos voos para os dois destinos em Portugal, a partir do final do mês, salientando que "é extremamente importante reatar as ligações entre os dois países, sobretudo devido à grande comunidade lusa que vive no Luxemburgo. Lisboa e Porto são dois destinos – referência para a nossa companhia já há muitos anos."

Schroeder precisou ainda ao Contacto que depois do Pentecostes, os horários dos voos que eventualmente poderão ser reajustados, serão revelados no portal da Luxair semanalmente.



Com o reinício dos seus voos programada para o Pentecostes, a companhia aérea luxemburguesa será a primeira a descolar do Findel e a restabelecer gradualmente a ligação entre a Grande Região e o resto da Europa.



Um outro destino europeu está ainda a ser estudado pela Luxair e deverá ser divulgado nos próximos dias.

"O reinício das operações foi organizado no estrito cumprimento de todas as medidas sanitárias, estabelecidas pelas autoridades competentes", pode ler-se ainda na nota enviada pela Luxair.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.