Luxair reduz "consideravelmente" os voos para Portugal

Diana ALVES

As restrições impostas por Portugal aos viajantes estão a afetar "consideravelmente" as ligações com o Luxemburgo, diz a empresa. Questionada pela Rádio Latina, fonte da companhia aérea luxemburguesa disse que o número de voos foi limitado ao estritamente necessário com o objetivo de manter as ligações entre os dois países.

Nesta fase, a transportadora irá voar uma vez por semana para a cidade de Lisboa e duas vezes para o Porto. No que toca a Faro, a Luxair continuará a operar um voo por semana. É uma redução significativa, tendo em conta que a empresa tem habitualmente cerca de quatro a cinco voos semanais para Lisboa e voos diários para o Porto.

A redução drástica do número de voos ficará em vigor pelo menos até ao final de fevereiro, segundo a companhia. Questionada sobre o que devem fazer os passageiros afetados pelo cancelamento de voos, a Luxair garantiu à Rádio Latina que todos serão contactados pela empresa.

Em paralelo, os passageiros poderão também alterar a data do voo, dispondo de um prazo de 365 dias após a data inicial da viagem. A alteração é gratuita, mas se a tarifa inicial já não estiver disponível, o passageiro tem de pagar a diferença de preço.

No caso de o voo ter sido marcado através de uma agência de viagens, a empresa aconselha o passageiro a contactar diretamente a agência. Para as reservas feitas através do site da Luxair, da aplicação móvel ou do serviço cliente, o número de contacto é o +352 24 56 1.

Desde finais de janeiro, Portugal decidiu limitar as viagens para o estrangeiro com o intuito de conter a propagação da covid-19. A medida ficará em vigor pelo menos até meados deste mês. Também o Luxemburgo passou a exigir um teste negativo obrigatório a quem chega o país de avião, a apartir de 29 de janeiro.

