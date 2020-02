Das refeições à renovação da frota, a companhia aérea luxemburguesa está empenhada em diminuir a pegada ecológica.

Luxair propõe "iniciativas verdes" para diminuir impactos ambientais

"Neste campo, cada gesto conta", garante o gerente de comunicação da Luxair ao Wort, numa altura em que a defesa do meio ambiente pressiona as companhias aéreas a adotar medidas sustentáveis para contornar os impactos negativos do transporte de passageiros.

A companhia aérea do Grão-Ducado já deu os primeiros passos. Com a hipótese dos aviões elétricos ainda distante, a renovação dos motores poupa "até 4% no consumo de combustível". Só no ano passado a Luxair comprou três. O objetivo é semear o menor consumo de energias fósseis.

Pierre Matgé

Embora a empresa continue a priviligiar o conforto, a aquisição dos aviões depende da duração das rotas. A escolha das aeronaves "por medida" ajuda a melhorar da eficiência ambiental. Os onze De Havilland Q-400s adquiridos nos últimos anos são considerados desde 2007 os aparelhos "mais ecologicamente corretos".

A companhia que por ano transportar 2,2 milhões de passageiros, também aposta nos "truques técnicos" para melhorar o desempenho dos voos. As asas dos oito Boeing 737 foram equipadas com pequenos ailerons verticais que "evitam a formação de turbulência líquida". Todos os aviões são lavados para reduzir o atrito e consequentemente os consumos.

Nenhuma das aeronaves tem escadas embutidas e todos os tripulantes têm um tablet com as informações de voo para diminuir o desperdício de papel. A companhia aérea também está a estudar a digitalização das revistas e jornais distribuidos a bordo. "Calculamos que, no decorrer de um ano, poderíamos economizar 130 toneladas de jornais para transportar, mudando para o e-paper", esclarece Joe Schroeder.

Para assegurar ligações "mais verdes", a Luxair também reduziu a bordo os chamados "quilogramas supérflos". Não há nem água nem combustível a mais. "Há os litros necessários para o voo e a margem de segurança legal".

Photo : Luxair

Mesmo a bandeja de refeições é "100% amiga do ambiente". Loiça e talhares são reutilizáveis.